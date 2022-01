Poseł Grzegorz Braun został wykluczony z posiedzenia Komisji ds. Kontroli Państwowej, po tym jak po raz kolejny nie chciał założyć maseczki. - To jest po prostu skandal, panie poseł Braun. Po raz kolejny przychodzi pan na posiedzenie komisji nie po to, żeby coś wyjaśnić, tylko po to, żebyśmy niczego nie wyjaśnili - mówił przewodniczący komisji Wojciech Szarama z PiS. Braun nie chciał wyjść z sali.

W poniedziałek sejmowa Komisja ds. Kontroli Państwowej miała zająć się sprawą delegacji Najwyższej Izby Kontroli na Białorusi. O przebiegu i wynikach wizyty mieli poinformować członkowie NIK. Posiedzenie miało rozpocząć się o godz. 14:00. Rzeczywiście, kilka minut po 14:00 rozpoczęto obrady jednak szybko zarządzono przerwę.

Już na początku doszło do awantury pomiędzy przewodniczącym komisji Wojciechem Szaramą (PiS), a Grzegorzem Braunem. Poseł Konfederacji nie chciał założyć maseczki, krytykował sposób prowadzenia obrad, namawiał innych posłów do poparcia jego interpretacji przepisów sanitarnych w Sejmie.

Grzegorz Braun wykluczony z obrad

Przewodniczący komisji wszczął procedurę wykluczenia Brauna z posiedzenia komisji. Kilkukrotnie upomniał go, zwracał uwagę, że utrudnia prowadzenie obrad. Ostatecznie podjął decyzję o wykluczeniu z posiedzenia, jednak Braun nie chciał opuścić sali. Stwierdzi natomiast, że przewodniczący "przekracza swoje uprawnienia".

- Proszę nie udawać, że zależy wam na wyjaśnieniu czegokolwiek. Wygląda na to, że zależy wam tylko i wyłącznie na awanturze. Natomiast ja do regulaminu muszę się stosować, dlatego że takie są wymogi w tej chwili w Sejmie - mówił Szarama. Kiedy Braun nadal nie chciał opuścić sali, przewodniczący zarządził przerwę i stwierdził, że musi się skonsultować z marszałek Sejmu.

- Uniemożliwiacie wyjaśnienie sprawy. To jest po prostu skandal, panie poseł Braun. Po raz kolejny przychodzi pan na posiedzenie komisji nie po to, żeby coś wyjaśnić, tylko po to, żebyśmy niczego nie wyjaśnili - powiedział jeszcze do posłów Konfederacji Szarama.

