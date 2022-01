Szef klubu PiS pytany przez dziennikarzy w Sejmie co dalej z tym projektem wskazał, że w poniedziałek zbierze się kierownictwo PiS, które będzie o nim rozmawiać. - Jesteśmy przekonani, że wejdzie pod obrady najbliższego posiedzenia - powiedział zaznaczając, że nie będzie dyscypliny.

Terlecki dopytywany czy PiS liczy na poparcie opozycji dla tego projektu, zwrócił uwagę, że na wtorek zaplanowane jest spotkanie u premiera Mateusza Morawieckiego z opozycją w sprawie dalszej walki z pandemią COVID-19. O wysłaniu zaproszenia na to spotkanie do przewodniczących klubów, kół parlamentarnych oraz szefów partii politycznych, informował w niedzielę rzecznik rządu Piotr Müller.

- Zobaczymy kto przyjdzie i co powie - oświadczył Terlecki. Na uwagę, że przedstawiciele opozycji twierdzą, że takie spotkanie jest spóźnione, Terlecki zwrócił uwagę, że "opozycja zawsze mówi, że jest późno albo za wcześnie". - Uważam, że takie spotkanie może być pożyteczne przed posiedzeniem Sejmu - dodał.

Wtórowała mu rzeczniczka PiS Anita Czerwińska, która zwróciła uwagę, że takie spotkania odbywały się już wcześniej. - Premier jest otwarty na rozmowę, każdy będzie mógł zgłosić swoją opinię, pomysły. Liczymy na współpracę - mówiła Czerwińska.

- Rozstrzygniemy w poniedziałek, czy będziemy zasiadać w komisji śledczej ds. podsłuchów, zobaczymy, co będzie, ale uważamy, że taka komisja jest niepotrzebna - zapowiedział wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Lider PO Donald Tusk zadeklarował w czwartek poparcie dla projektu Kukiz'15 w sprawie powołania komisji śledczej ds. podsłuchów, której zakres prac miałby objąć lata 2005-2021. Oznacza to także, że posłowie Koalicji Obywatelskiej podpiszą się pod projektem, podobnie jak posłowie PSL, Lewicy oraz kół: Konfederacji, Porozumienia i Polskie Sprawy. Cała opozycja (przy uwzględnieniu koła PPS i posła niezrzeszonego Ryszarda Galli dysponuje 230 głosami w Sejmie. To dokładnie tyle, ile ma klub PiS wraz z posłami: Łukaszem Mejzą i Zdzisławem Ajchlerem (obaj niezrzeszeni).

Terlecki pytany w poniedziałek przez dziennikarzy, czy będzie głosowany wniosek o powołanie komisji śledczej ds. inwigilacji Pegasusem, odparł, że we wtorek lub w środę rano zbierze się Prezydium Sejmu i jeżeli zostanie zgłoszony taki wniosek, to będzie on procedowany.

Na pytanie, jak wyglądają negocjacje z Pawłem Kukizem odparł, że "bardzo dobrze". Dopytywany, czy Kukiz nie będzie zatem popierać swojego wniosku o powołanie komisji szef klubu PiS powiedział: "oczywiście, że będzie popierać". Terlecki dopytywany czy przedstawiciele PiS będą zasiadać w komisji śledczej, jeżeli taka powstanie odpowiedział: "Rozstrzygniemy to dzisiaj".