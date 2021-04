Koronawirus - Raport Dnia. Wtorek, 6 kwietnia

Wtorek to kolejny dzień, kiedy odnotowano poniżej 10 tys. nowych zakażeń koronawirusem. Jednak rzecznik MZ informuje, że dane z poniedziałku i wtorku nie są miarodajne, a te, obrazujące, jak wygląda sytuacja epidemiczna, będą w kolejnych dniach. Tymczasem ekspert EMA przyznał, że istnieje związek między szczepionką AstraZeneca i zakrzepami, a WHO zabrała głos ws. koronapaszportów.

Raport Dnia - podsumowanie najważniejszych informacji dotyczących pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie.

Niska liczba nowych zakażeń

Mamy 8 245 nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformowało Ministerstwo Zdrowia;

Najwięcej z nich odnotowano w woj. mazowieckim (1792), śląskim (1228) i wielkopolskim (731) i dolnośląskim (986);

Z powodu Covid-19 zmarło 28 osób, natomiast ze względu na współistnienie koronawirusa z innymi schorzeniami - 32;

To oznacza, że liczba wszystkich przypadków SARS-CoV-2 w Polsce wzrosła do 2 456 709, a zmarłych do 55 065.

Minister zdrowia: żadne luzowanie obostrzeń nie powinno być wprowadzone



- Nawet jeżeli jutrzejszy wynik nie będzie duży, to nie jest przesłanka, by myśleć o tym, że jesteśmy w jakieś lepszej sytuacji. W tej chwili fala zachorowań przetacza się przez szpitale - powiedział w "Gościu Wydarzeń" minister zdrowia Adam Niedzielski;

Podkreślił, że "z punktu widzenia sytuacji w szpitalach" rekomendowałby przedłużenie obostrzeń;

Niedzielski przyznał, że sytuacja jest "bardzo trudna", szczególnie w woj. śląskim, dolnośląskim i podkarpackim;

Pytany czy możliwy jest powrót regionalizacji obostrzeń, minister przyznał, że rząd "będzie się nad tym zastanawiał"

Andrusiewicz: decyzje o obostrzeniach nie będą bazować na danych ze świąt

- W najbliższych dniach musimy się spodziewać wzrostu zakażeń - powiedział we wtorek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz;

Zaznaczył, że dane z poniedziałku i wtorku nie są miarodajne;

Dodał, że "nikt nie będzie podejmował decyzji o obostrzeniach w oparciu o dane ze świąt".

Pełne dane obrazująca to, jak wygląda sytuacja epidemiczna, będą w czwartek, piątek i w sobotę;

- Na dziś za wcześnie mówić, że podejmujemy decyzję o jakimkolwiek luzowaniu - podkreślił.

2 mln szczepionek w ciągu dwóch tygodni

- W najbliższych dwóch tygodniach do punktów szczepień w całej Polsce trafi łącznie ponad 2 miliony szczepionek - powiedział szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień, Michał Dworczyk;

- Chcemy w szczególności przyspieszyć szczepienie osób powyżej 60 roku życia. Chcielibyśmy, aby wszystkie te osoby zostały zaszczepione do końca kwietnia - mówił;

- Apelujemy do punktów szczepień, mamy ich ponad 6,5 tys., by przesuwały w swoich kalendarzach pacjentów powyżej 60 roku życia z maja na kwiecień - dodał.

"Superbakteria" w szpitalu tymczasowym

Szpital tymczasowy w Ciechocinku wstrzymał przyjęcia pacjentów po wykryciu w organizmie jednego z chorych na COVID-19 także bakterii New Delhi;

Bakteria jest odporna na antybiotyki;

Prowadzone jest w tej sprawie postępowanie epidemiologiczne;

Wszyscy obecnie hospitalizowani w Ciechocinku zostaną przebadani w kierunku możliwego zakażenia tą bakterią.

Czy pojedziemy w tym roku na wakacje?

- Dzięki dużej mobilizacji służby zdrowia w zakresie programu szczepień oraz jeżeli będziemy przestrzegać wszystkich obostrzeń, to wakacje w jakiejś formie będą mogły być możliwe - mówił we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller;

Rzecznik rządu zaznaczył, że czy to będzie w pełnym zakresie, tak jak to było dwa lata temu, "w tej chwili nikt tego z pełną odpowiedzialnością nie powie".

Z najnowszego rządowego raportu wynika, że w Polsce do tej pory wykonano 6 665 384 szczepienia, w tym 2 074 033 drugą dawką.

Posłanki Lewicy z kontrolą ws. szczepień 40-latków

Posłanki Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Małgorzata Prokop-Paczkowska przeprowadziły we wtorek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów kontrolę poselską w związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień;

- To porażające, że najważniejszy program jaki od lat realizuje Polska, nasza największa broń w walce z pandemią jest realizowana na tzw. gębę - mówiła Dziemianowicz-Bąk.

- Nie wiadomo, czy ta gęba ma twarz ministra Dworczyka czy ministra (zdrowia Adama) Niedzielskiego - dodała.

- Nie ma odpowiedzialnych, nie ma śladów, nie ma podpisów, nie ma korespondencji, tego dowiedziałyśmy się podczas kontroli w KPRM - stwierdziła.

Ekspert EMA: jest związek między szczepionką AstraZeneca i zakrzepami

Szef zespołu ds. oceny szczepionek EMA Marco Cavaleri powiedział, że "obecnie coraz trudniej twierdzić, że nie ma związku przyczynowo-skutkowego między szczepionką AstraZeneca i bardzo rzadkimi, nietypowymi przypadkami zakrzepów krwi";

Zapowiedział, że w najbliższym czasie agencja stwierdzi, że "związek jest, ale jak do tego dochodzi, trzeba to ustalić";

Jako następny krok badań zapowiedział badanie poszczególnych grup wiekowych, zwłaszcza młodych kobiet.

Euro 2021 z kibicami na trybunach we Włoszech



Włoski rząd zgodził się na udział kibiców w meczach mistrzostw Europy - poinformowała we wtorek tamtejsza federacja piłkarska;

To kolejny kraj, który wpuści publiczność na trybuny - wcześniej zapowiedzieli to też m.in. Duńczycy i Rosjanie;

Na razie nie wiadomo, ilu dokładnie kibiców zostanie wpuszczonych na trybuny. Jak powiedział przedstawiciel rządu, wiele będzie zależało od tego, jak sprawnie będzie przebiegać operacja szczepień.

Zła sytuacja na Litwie

Sytuacja epidemiczna z powodu Covid-19 na Litwie się pogarsza;

Minister zdrowia Arunas Dulkys przewiduje, że za tydzień cały kraj znajdzie się w czarnej strefie;

Za czarną strefę na Litwie uważa się sytuację, gdy zachorowalność w ciągu 14 dni na 100 tys. mieszkańców wynosi 500, a odsetek pozytywnych testów przekracza 10 proc.;

Według danych litewskiego Departamentu Statystyki, zachorowalność w kraju w ciągu 14 dni na 100 tys. wynosi 382,3, a odsetek pozytywnych testów – 7,5 proc.

WHO wypowiedziała się ws. koronapaszportów

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie popiera wprowadzenia paszportów szczepionkowych jako warunku podróżowania;

Rzeczniczka WHO Margaret Harris uzasadniła, że nie jest jasne, czy szczepienia zapobiegają transmisji koronawirusa

Jak dodała, paszporty mogą być dyskryminujące.

Korea Płn. nie weźmie udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio

Północnokoreański portal internetowy "Sport w KRLD" potwierdził we wtorek, że Korea Płn. nie weźmie udziału w letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio z powodu pandemii koronawirusa;

Wcześniej o tej decyzji informowała agencja prasowa Korei Płd. Yonhap;

Komitet Olimpijski Korei Południowej oświadczył, że nie został dotychczas oficjalnie poinformowany o decyzji Pjongjangu, podobnie jak rząd południowokoreański;

Korea Północna oficjalnie twierdzi, że jest wolna od pandemii koronawirusa jednak zewnętrzni obserwatorzy poddają to w wątpliwość.

Pfizer wstrzymuje dostawy szczepionek do Izraela

Pfizer wstrzymał dostawę 700 tys. szczepionek dla Izraela;

Powodem jest fakt, że kraj nie zapłacił za ostatnie 2,5 miliona dawek, które zostały dostarczone;

Władze firmy obawiają się, że mogą wystąpić problemy z uregulowaniem rachunku ze względu na trwające zmiany polityczne;

W zamieszkanym przez 9,3 mln osób Izraelu dwie dawki szczepionki podano już ponad 51 proc. populacji, przy czym 2,5 mln osób poniżej 16 roku życia nie kwalifikuje się jeszcze do szczepień, a ponad 800 tys. ozdrowieńców nie kwalifikowało się do marca.

Kolacje elit w czasie lockdownu. Skandal we Francji

Francuscy prokuratorzy wszczęli dochodzenie w sprawie informacji, jakoby ministrowie rządu i inni zamożni goście brali udział w tajnych kolacjach w paryskich restauracjach z naruszeniem obostrzeń związanych z pandemią;

Skandal wybuchł po tym, jak w piątek kanał telewizyjny M6 wyemitował nagranie z ukrytej kamery rzekomo z wysokiej klasy restauracji, w której pokazano gości delektujących się kawiorem i szampanem;

Doniesienia o spotkaniach wywołały we Francji oburzenie

Ze względu na pandemię Covid-19 francuskie restauracje i kawiarnie są zamknięte od końca października.

WIDEO DNIA: Dziemianowicz-Bąk: jeśli szczepionki zalegają, a cukrzycy czekają, to coś jest nie tak

- Mamy do czynienia z narodową loterią szczepionek. Wygląda na to, że jeżeli ktoś ma szczęście, to bez względu na to, ile ma lat - czy 20, czy 30, czy 45, to może się zaszczepić, czasami bez skierowania - powiedziała w "Graffiti" Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka Lewicy. - Szymon Hołownia popełnił błąd jako polityk, a nie jako obywatel - dodała.



pgo/bas/PAP/Polsat News/Polsatnews.pl