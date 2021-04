Szczepienia w Polsce i "fake newsy" o Rzeszowie. Konferencja Dworczyka o 12:00

Od momentu rozpoczęcia Narodowego Programu Szczepień w Polsce wykonano ich już ponad 6 i pół miliona. 2 miliony osób przyjęły dwie dawki preparatu.

W czwartek, w związku z 1,8 mln wolnych terminów na kwiecień i maj, zostały uruchomione zapisy na szczepienia dla osób młodszych: 40-latków i 50-latków. Jak tłumaczył Dworczyk, w wyniku błędu systemu osoby te otrzymały bliskie terminy szczepień, m.in. na kwiecień, jednak w piątek otrzymały one SMS-a z powiadomieniem, że zmienił się termin ich szczepienia.

- Jeśli chodzi o błędy komunikacyjne i systemowe to jest rzecz, która obciąża mnie. Przepraszam wszystkich za zaistniałe sytuacje - powiedział we wtorek w TVP1.

ZOBACZ: Szczepienia w Rzeszowie. Prof. Parczewski: to nie jest fair. Niezaszczepione osoby będą umierać

Z kolei w wielkanocną niedzielę szef KPRM odniósł się do szczepień w Rzeszowie.

"Doniesienia o Rzeszowie i procencie zaszczepionych mieszkańców tego miasta NIE są prawdziwe. Wszystkie regiony szczepią w podobnym tempie - napisał w poniedziałek na Twiterze. Odniósł się tym samym do informacji podawanej m.in. przez polityków opozycji, że w Rzeszowie zaszczepiona została niemal połowa mieszkańców.

Szef kancelarii premiera dodał, że rozmieszczenie punktów na Podkarpaciu powoduje, że mieszkańcy części regionu i pobliskich powiatów korzystają ze szczepień w Rzeszowie.

"Liczby pokazują zaszczepionych w punktach szczepień, a nie liczbę zaszczepionych mieszkańców Rzeszowa. Wpływ na to ma także fakt, że duże punkty szczepień raportują w Rzeszowie szczepienia wykonane w terenie. Jutro szczegółowo omówimy to w trakcie konferencji. #StopFakeNews" - napisał Dworczyk.

2/2

Liczby pokazują zaszczepionych w punktach szczepień a nie liczbę zaszczepionych mieszkańców Rzeszowa. Wpływ na to ma także fakt, że duże punkty szczepień raportują w Rzeszowie szczepienia wykonane w terenie. Jutro szczegółowo omówimy to w trakcie konferencji. #StopFakeNews pic.twitter.com/SUKSsIArPD — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) April 5, 2021

"Czy to szczepionka wyborcza?"

O szczepieniach w Rzeszowie pisał w weekend na Twiterze m.in. poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Borys. "Panie Premierze @MorawieckiM czy to szczepionka wyborcza? W #Rzeszów zaczepiono ok 63% populacji. Średnia dla 20 największych miast w Polsce to ok 27%, #Katowice 39%, #Poznań 36%, #Lublin 34%. #Wrocław 26,88% Tym czasem w #Bogatynia po raz czwarty przesunięto wybory na Burmistrza" - napisał polityk.

Panie Premierze @MorawieckiM czy to szczepionka wyborcza? W #Rzeszów zaczepiono ok 63% populacji. Średnia dla 20 największych miast w Polsce to ok 27%, #Katowice 39%, #Poznań 36%, #Lublin 34%. #Wrocław 26,88% Tym czasem w #Bogatynia po raz czwarty przesunięto wybory na Burmistrza pic.twitter.com/swtDmUixld — Piotr Borys (@piotr_borys) April 4, 2021

Cześć polityków opozycji zwracało w mediach uwagę, że duża liczba szczepień w Rzeszowie może mieć związek z wyborami prezydenta tego miasta, które odbyć się mają 9 maja br.

ZOBACZ: Rzeszów liderem szczepień. Punkty szczepią mieszkańców poza kolejnością

Inny poseł KO Dariusz Joński informował w sobotę, że w stolicy Podkarpacia można było w piątek zaszczepić się bez rejestracji.

"Wczoraj Pfizerem można się było zaszczepić bez zapisów i e-skierowania w przynajmniej dwóch miejscach na Podkarpaciu. Zdjęcia z Rzeszowa, przed jednym z punktów szczepień. Szczepią każdego chętnego. Pfizerem. Czy rząd nam o czymś nie mówi?" - pytał Joński.

Bez rejestracji

W piątek na stronie Centrum Medycznego Medyk z Rzeszowa, które ma wiele punktów szczepień na terenie całego Podkarpacia, pojawił się komunikat, w którym poinformowano, że w tym dniu i w sobotę osoby 55 + będą mogły zaszczepić się bez rejestracji.

Według rządowego raportu szczepień przeciwko COVID-19 wynika, że w Rzeszowie zaszczepiono do tej pory ponad 119 tys. osób, z tej liczby drugą dawkę przyjęło ponad 33 tys.