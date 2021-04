- Dziś odnotujemy poniżej 10 tys. nowych zakażeń koronawirusem - powiedział we wtorkowy poranek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

- W ciągu ostatniej doby trafiło do polskich szpitali ponad 800 nowych pacjentów zakażonych COVID-19 - powiedział we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - To jest efekt poprzednich, bardzo dużych, dziennych ilości zachorowań. Ten tydzień także nie będzie łatwy - dodał.

ZOBACZ: W ciągu ostatniej doby do szpitali trafiło ponad 800 osób z COVID-19

Kraska powiedział, że okres świąteczny był dość specyficznym okresem jeśli chodzi o testowanie.

- Widzimy, że tych zleceń jest zdecydowanie mniej niż w poprzednich dniach. Tak że i te wyniki, które otrzymaliśmy w czasie świąt tak bardzo optymistyczne - należy do nich podchodzić jednak z wielką ostrożnością - musimy poczekać na kolejne dni - środa, czwartek, piątek - będą tymi dniami, które pokażą, w jakim momencie epidemii w tej chwili jesteśmy - podkreślił.

Poniżej 10 tys. zakażeń

Do nowych danych o zakażeniach odniósł się również rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

- Dziś odnotujemy poniżej 10 tys. nowych zakażeń koronawirusem - ujawnił na antenie Radia Plus. Zaznaczył jednak, że niepokojący jest wzrost hospitalizacji i osób pod respiratorami.

Dodał, że - jeśli chodzi o decyzje ws. dalszych obostrzeń - "nikt nie będzie podejmował ich w oparciu o dane ze świąt".

Świąteczny spadek

W wielkanocny poniedziałek odnotowano 9 902 nowych przypadków zakażeń. Zmarło 64 chorych. Podłączenia do respiratorów wymagało 3269 osób, a hospitalizowanych jest blisko 33 tys. chorych - to najwyższe liczby od początku epidemii w Polsce. Wykonano 39 393 testy.

W związku z rosnącą liczbą zakażeń rząd wprowadził ogólnopolski lockdown, który potrwa co najmniej do 9 kwietnia.

ZOBACZ: Wojciech Konieczny: szedłbym w kierunku ostrego lockdownu

Od 27 marca obowiązują nowe obostrzenia epidemiczne w całym kraju. Zamknięte są duże sklepy meblowe i budowlane, a także salony fryzjerskie i kosmetyczne. Obowiązują też nowe limity osób w handlu i miejscach kultu. Dotychczasowe ograniczenia zostały przedłużone. Zamknięte zostały żłobki i przedszkola.

ac/msl/ Radio Plus/PAP