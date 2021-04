Koronawirus - Raport Dnia. Poniedziałek, 5 kwietnia

Raport Dnia - podsumowanie najważniejszych informacji dotyczących pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie.

Niska liczba nowych zakażeń

Mamy 9 902 nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformowało Ministerstwo Zdrowia;

Najwięcej z nich odnotowano w woj. śląskim (1734), wielkopolskim (1255) i dolnośląskim (986);

Z powodu Covid-19 zmarło 19 osób, natomiast ze względu na współistnienie koronawirusa z innymi schorzeniami - 45;

To oznacza, że liczba wszystkich przypadków SARS-CoV-2 w Polsce wzrosła do 2 448 463, a zmarłych do 55 005.

Rekordowe wyniki Rzeszowa

W Rzeszowie, co najmniej jedną dawką, zaszczepiono już blisko połowę mieszkańców;

W sieci pojawiły się informacje na temat punktów, które szczepią chętnych poza kolejnością, bez względu na wiek;

Według rządowych danych opublikowanych na stronie gov.pl w Rzeszowie wykonano 119 226 szczepień;

Co najmniej jedną dawkę przyjęło 86 151, co stanowi ponad 45 proc. mieszkańców miasta.

Doniesienia nie są prawdziwe

Doniesienia o Rzeszowie i procencie zaszczepionych mieszkańców tego miasta NIE są prawdziwe - napisał w mediach społecznościowych Michał Dworczyk.

Wszystkie regiony szczepią w podobnym tempie - dodał.

Wczoraj Pfizerem można się było zaszczepić bez zapisów i e-skierowania w przynajmniej dwóch miejscach na Podkarpaciu - pisał w sobotę na Twitterze Dariusz Joński, poseł Koalicji Obywatelskiej.

Dostawy szczepionek

W poniedziałek do Polski dotarła dostawa 870 tysięcy dawek szczepionki firmy Pfizer;

Trwa ich dystrybucja do punktów szczepień - poinformował prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) Michał Kuczmierowski.

Ponadto, jak zapowiadał wcześniej prezes RARS, do Polski w niedzielę, 11 kwietnia dotrą szczepionki firmy AstraZeneca.

Policyjne kontrole

Policjanci za brak maseczki nałożyli w niedzielę 3790 mandatów, skierowali 442 wnioski o ukaranie do sądu;

Pouczonych zostało 2665 osób;

Od początku działań nałożyli ponad 406 tys. takich mandatów - poinformował w poniedziałek rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka.

Darmowe testy w Wielkiej Brytanii

Od piątku wszyscy mieszkańcy Anglii będą mogli dwa razy w tygodniu przeprowadzać testy na obecność koronawirusa;

Testy będą darmowe i do wykonania niezależnie od tego, czy wykazują objawy zakażenia czy też nie;

Informację ogłosił w poniedziałek brytyjski rząd;

Jak powiedział minister zdrowia Matt Hancock, pomoże to opanować ewentualne ogniska zakażeń.

- "Wcinanie się" w system szczepień przez 20-, 30-latków nie jest fair Jeżeli będziemy do tego dopuszczać, to doprowadzi to do sytuacji, że niektóre niezaszczepione osoby będą umierać - mówił w "Gościu Wydarzeń" prof. Miłosz Parczewski, członek Rady Medycznej przy premierze komentując sytuację ze szczepieniami w Rzeszowie.





"Raport": co było w "szczepionce" sprzedanej dziennikarzom? Wyniki są zaskakujące

laf/ sgo//Polsatnews.pl