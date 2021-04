Minister Adam Niedzielski w "Gościu Wydarzeń" [OGLĄDAJ] od godz. 19:25

W najbliższych dwóch tygodniach do punktów szczepień w całej Polsce trafi łącznie ponad dwa miliony szczepionek, które na bieżąco będą wykorzystywane do prowadzenia szczepień pierwszą i drugą dawką - zapowiedział we wtorek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień, Michał Dworczyk.