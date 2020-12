Polska się szczepi. Medycy dają przykład innym

Z kolei pierwszą zaszczepioną w Katowicach osobą była szefowa oddziału diagnostyki laboratoryjnej Szpitala MSWiA dr Dorota Blat.

-Zdecydowałam się, żeby być bezpieczna, żeby nie czuć się zagrożona. Bać powinniśmy się choroby, a nie szczepienia - powiedziała po szczepieniu dr Blat.

Drugą dawkę szczepionki, dr Blat, która na początku października przeszła już Covid-19, otrzyma 17 stycznia. Z badań wynika, że odporność powinna pojawić się mniej więcej tydzień po drugiej dawce szczepionki.

W pierwszej grupie zaszczepionych w niedzielę w Katowicach osób byli także m.in. prof. Włodzimierz Mazur, dyrektor katowickiego szpitala dr Piotr Grazda oraz naczelny lekarz szpitala, zajmujący się także chorymi na Covid-19, dr Paweł Mieszczański. W sumie w niedzielę w katowickiej lecznicy zaszczepionych zostanie 45 pracowników. Docelowo zaszczepieni będą wszyscy pracownicy szpitala, którzy wyrażą taką wolę.

Małopolska

Krystyna Matusik, pielęgniarka z oddziału intensywnej terapii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, jako pierwsza Małopolanka przyjęła w niedzielę rano szczepionkę przeciwko Covid-19.

Bezpośrednie po szczepieniu pani Krystyna uśmiechnęła się i powiedziała: "nic nie bolało". Później w rozmowach z dziennikarzami poinformowała, że nie bała się, ponieważ szczepienie przeprowadzała jej doświadczona koleżanka.

Krystyna Matusik zachęciła wszystkich do zaszczepiania się. - To najlepszy sposób, aby uchronić się przed chorobą. Zróbmy to dla siebie i dla innych - mówiła. Zwróciła też uwagę m.in. na fake newsy - fałszywe informacje przekazywane przez media nt. samej choroby i szczepień. - Trzeba słuchać ekspertów - podkreśliła i dodała: "gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak wyglądają pacjenci po Covid-19, to zapraszam na intensywną terapię. Nikt by tam nie chciał wylądować".

Województwo zachodniopomorskie

Pierwszych 15 osób - pracowników szpitala wojewódzkiego - zostało w niedzielę zaszczepionych przeciw Covid-19 w Szczecinie. Jako pierwsza szczepieniu poddała się ordynator oddziału chorób zakaźnych szpitala.

- Czuję się wspaniale, jestem szczęśliwa. Czekałam na ten moment wiele tygodni. Wierzyłam głęboko, że to pozwoli nam wyjść z tego kryzysu - powiedziała w niedzielę dziennikarzom ordynator Oddziału Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Transplantacji Wątroby szpitala wojewódzkiego prof. Marta Wawrzynowicz-Syczewska, która jako pierwsza w Szczecinie przyjęła dawkę szczepionki przeciw Covid-19. WIDEO: Reporterzy Polsat News o pierwszych szczepieniach w kraju Pomorze Pielęgniarka Małgorzata Sobania była pierwszą osobą zaszczepioną przeciwko Covid-19 w woj. pomorskim. W Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku zaczęły się szczepienia wz. z pandemią koronawirusa. Jak poinformował w niedzielę rzecznik prasowy Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Marcin Tymiński, Agencja Rezerw Materiałowych przekazała 375 dawek szczepionki dla szpitali węzłowych z województwa pomorskiego w pierwszej turze szczepień. Województwo kujawsko-pomorskie W Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu ruszyły szczepienia przeciwko Covid-19. Pierwszą zaszczepioną przedstawicielką służby zdrowia w woj. kujawsko-pomorskim została naczelna pielęgniarka szpitala Małgorzata Kufel. Pielęgniarka, która została zaszczepiona jako pierwsza w woj. kujawsko-pomorskim, wskazywała na duże emocje związane z tym faktem. ZOBACZ: Szczepionki przeciw Covid-19 dotarły do wszystkich państw Unii Europejskiej - Przy każdym zabiegu medycznym są emocje. To naturalne. Każde leczenie budzi też wątpliwości wielu osób, co także nie jest niczym nadzwyczajnym. Musimy sobie jednak uświadomić, że nie ma innej drogi w walce z pandemią niż prewencja w postaci szczepień. Mamy nadzieję, że one nie tylko spowodują zatrzymanie ciężkich przebiegów Covid-19, ale wyeliminują w naszym społeczeństwie również transmisję wirusa. Wszyscy chcemy bowiem wrócić do normalności - powiedziała Kufel. Podkreśliła, że czuje się po szczepieniu normalnie i nie odczuwa żadnych niepokojących symptomów. Zaszczepiony został również dyrektor ds. lecznictwa w szpitalu w Grudziądzu prof. Aleksander Goch. Województwo świętokrzyskie Krzysztof Bidas, z-ca dyr. ds. medycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, jako pierwszy mieszkaniec regionu świętokrzyskiego zaszczepił się w niedzielę przeciwko Covid-19. - Cały czas byłem przekonany, że muszę się zaszczepić. Chciałbym jeszcze trochę pożyć, bo z choroby nawet jak się wychodzi bez powikłań, to one kiedyś mogą się odezwać. Dlatego trzeba było to zrobić - powiedział po przyjęciu szczepionki Bidas. Dodał, że nie miał żadnych wątpliwości, czy się zaszczepić czy nie. - Wątpliwości pozostawiam wątpiącym. Nie tylko naszym obowiązkiem, ale i koniecznością jest zaszczepienie się, żebyśmy przeżyli ten straszny czas - podkreślił z-ca dyr. ds. medycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Podlasie

Szef oddziału intensywnej terapii szpitala MSWiA w Białymstoku jest pierwszą osobą zaszczepioną przeciwko Covid-19 w województwie podlaskim. To w tej placówce - jako w pierwszej w regionie - w niedzielę przed południem ruszyły szczepienia personelu medycznego. Na razie trafiło tam 75 dawek szczepionki.

