Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w spocie opublikowanym w mediach społecznościowych promuje szczepienia przeciwko COVID-19 wśród pracowników ochrony zdrowia. Zachęca ich, by zgłaszali się do szpitali węzłowych, które jako pierwsze będą podawać specyfik Pfizera.

Na oficjalnych kontach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sobotę opublikowano 15-sekundowy spot. Widzimy na nim lekarzy i ratownika medycznego, którzy idą szpitalnym korytarzem.

"Wspólne działanie przynosi najlepsze efekty. My już zgłosiliśmy się do udziału w szczepieniu. Dołącz i ty" - mówi lektor. W spocie umieszczono także grafikę, gdzie napisano: "Jesteś pracownikiem sektora ochrony zdrowia? Zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19 do szpitala węzłowego".

1,5 mln dawek szczepionki w Polsce do końca stycznia

Pierwsza dostawa szczepionek dotarła z belgijskiego magazynu firmy Pfizer w Puurs do Polski w piątek ok. godz. 22. Transport trafił w sobotę ok. godz. 6.45 do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim. Tu został rozdzielony. Szczepionki ruszyły w dalszą trasę do hurtowni farmaceutycznych, które przygotują całą wysyłkę do 72 tzw. szpitali węzłowych. W nich od niedzieli zaczną się pierwsze szczepienia. ZOBACZ: Poseł z covid opowiedział o pobycie w szpitalu. "Jestem wdzięczny Polsat News i panu redaktorowi" Do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 mln dawek szczepionki. Narodowy Program Szczepień zakłada, że w pierwszej kolejności zaszczepieni będą m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych; następnie seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele.

wka/ PAP, polsatnews.pl