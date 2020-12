W Polsce badania potwierdziły COVID-19 u kolejnych 12 361 osób, zmarło 472 chorych. - Nie lubię zastrzyków, ale zaszczepię się przeciwko koronawirusowi - mówił w "Graffiti" europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Pensjonariuszka domu opieki w kantonie Lucerna została zaszczepiona przeciwko SARS-CoV-2 jako pierwsza osoba w Szwajcarii - to zarazem pierwsza zaszczepiona osoba w kontynentalnej części Europy.

W dotyczącym koronawirusa Raporcie Dnia w polsatnews.pl podsumowujemy najważniejsze informacje dnia związane z pandemią i jej skutkami.

Nowe przypadki koronawirusa w Polsce

We wtorek przybyło 12 361 nowych, potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2;

Zmarło kolejnych 361 chorych;

W tym były 104 zgony z powodu COVID-19 i 368 z powodu współistnienia z innymi schorzeniami;

Najwięcej zakażeń wykryto w woj. mazowieckim (1509), wielkopolskim (1391) i śląskim (1269);

Od początku epidemii w Polsce zachorowało 1 mln 226 tys. 883 osoby;

Jak dotąd zmarło 26 tys. 255 osób;

W ciągu doby wykonano ponad 35 tys. 066 testów;

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 17 tys. 794 pacjentów;

1 639 chorych jest pod respiratorami;

Na kwarantannie przebywa 176 tys. 634 osób;

Nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 9 130 osób;

Wyzdrowiało dotąd 965 tys. 178 osób chorych na COVID-19.

Tarcza branżowa. "Co najmniej 35 mld zł wsparcia"

- Według prognoz Komisji Europejskiej tarcze obroniły miejsca pracy. Mamy drugie najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki;

Prezes Rady Ministrów poinformował, że rząd otrzymał zielone światło na zaangażowanie środków krajowych i uruchomienie kolejnej tarczy branżowej;

"To przynajmniej 35 mld zł" - dodał.

Wznowiono możliwość wjazdu do Francji

O północy wznowiona została możliwość wjazdu na terytorium Francji z Wielkiej Brytanii;

To efekt porozumienia zawartego we wtorek późnym popołudniem przez rządy w Londynie i Paryżu;

Zgodnie z nim, granica została otwarta dla obywateli Francji, obywateli UE i osób zamieszkałych we Francji;

Do Francji z Wielkiej Brytanii wjeżdżać mogą również osoby odbywające niezbędne podróże, w tym personel medyczny walczący z Covid-19, osoby zajmujące się międzynarodowym transportem towarów, załogi kutrów rybackich oraz kierowcy autobusów i pociągów. Jednak wszyscy muszą mieć negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, wykonany w ciągu 72 przed wyjazdem.

Zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany w ferie? Premier podjął decyzję

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje do 24 grudnia;

Z informacji zamieszczonych w wykazie prac rządu wynika jednak, że rodzice będą mogli ubiegać się o taki zasiłek również w czasie przerwy od zajęć lekcyjnych - między 28 grudnia a 17 stycznia;

Podjąłem decyzję, żeby zasiłek opiekuńczy był wypłacany także w trakcie ferii - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej;

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19;

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku ograniczonego otwarcia takich placówek.

Apel premiera. Święta w kameralnym gronie

- Apeluję do nas wszystkich. Spędźmy ten świąteczny czas w kameralnym gronie naprawdę najbliższych nam osób - powiedział w świątecznym wystąpieniu premier Mateusz Morawiecki;

- W te święta każdy z nas może obdarować innych najbardziej wartościowym prezentem w tym wciąż niespokojnym czasie. Ten prezent to autentyczna troska o zdrowie drugiego człowieka - dodał;

- Dziś liczba zachorowań - i niestety ofiar - wciąż jest duża. Proszę, nie traktujmy tych codziennych informacji o stanie epidemii w Polsce tylko jako statystyki. Za każdą liczbą podawaną przez Ministerstwo Zdrowia kryje się przede wszystkim człowiek, nasz rodak, często osoby nam bliskie - dziadkowie, rodzice, przyjaciele, koledzy, koleżanki czy sąsiedzi - wymieniał Morawiecki;

Szef rządu przyznał, że wie, że "wszyscy jesteśmy zmęczeni i poirytowani, i tak po ludzku smutniejsi przez trwającą od marca pandemię";

- Wszyscy jak nigdy tęsknimy za normalnością na co dzień. Za życiem z uśmiechem, bez maseczki, a nie z grymasem na twarzy pod maseczką - powiedział;

- Jest bardzo realna nadzieja na lepsze jutro - ocenił premier;

- Przed nami szczepionka, narodowy program szczepień, który ruszy w styczniu, a w szerokim zakresie w lutym. Skorzystajmy z tych szczepień chroniąc siebie i naszych bliskich, zwłaszcza seniorów i osoby szczególnie narażone - mówił szef rządu;

- Zanim dojdzie do uzyskania odporności dzięki szczepieniom, musimy być bezpieczni. Wspólnie nie dopuśćmy do sytuacji, w której ktoś, komu szczepionka może uratować, życie w lutym czy marcu, nie doczeka jej w ogóle, bo w grudniu czy styczniu stanie się ofiarą rozluźnienia dyscypliny społecznej - podkreślił premier;

Dlatego kilka dni temu podjęliśmy konkretne decyzje, które mają ograniczyć zachorowania w tych najbliższych kilku tygodniach. Przepraszam za te niedogodności, ale wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby były to jedyne, a nie pierwsze takie święta - wyjaśniał.

Prezes ARM: sieć dystrybucji szczepionek jest sprawdzona i bezpieczna

Sieć dystrybucji szczepionek przeciw COVID-19 jest sprawdzona i bezpieczna - zapewnił prezes ARM Michał Kuczmierowski;

Jak dodał, hurtownie farmaceutyczne, które będą się tym zajmować, na co dzień dostarczają do aptek i punktów medycznych produkty, które niejednokrotnie wymagają dużo bardziej skomplikowanej logistyki;

Prezes zaznaczył również, że pierwszego dnia szczepionki trafią do 72 szpitali, ale już kolejna partia zostanie dostarczona do ponad 500 szpitali, gdzie szczepiony będzie personel medyczny;

Pierwsza dawka szczepionek, wynosząca 10 tys., wysłana będzie do Polski 25 grudnia z belgijskiego magazynu firmy Pfizer w Puurs, by trafić do magazynu ARM w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim;

Przewożona będzie specjalnym busem w dwóch specjalnych kartonach z suchym lodem w ultra niskiej temperaturze około -75 st. Celsjusza.

Czarnecki o szczepionce: boimy się nieznanego

- Nie lubię zastrzyków, ale zaszczepię się przeciwko koronawirusowi. To nie kwestia strachu, a zdrowego rozsądku i odpowiedzialności - mówił w "Graffiti" europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Polityk skomentował również dane dotyczące nieufności Polaków do nowego leku;

- Myślę, że wielu facetów tak ma, że nie przepada za zastrzykami. Ale mówiąc śmiertelnie poważnie - to kwestia zupełnie oczywista, tak trzeba zrobić. Nie przypadkiem prezydent-elekt USA publicznie się zaszczepił - podkreślił europoseł;

Jego zdaniem "politycy powinni dawać jakiś tam przykład. Oczywiście, jeżeli są o to poproszeni";

- Jako ludzie boimy się nieznanego. Koronawirusa, co by nie powiedzieć, w jakiś sposób oswoiliśmy. Ponosimy jako ludzkość i jako polski naród znaczące straty z tego powodu, natomiast jest to coś, co znamy. Szczepionka jest mniej znana, z tego może, zaskakujące dla mnie wyniki sondaży - mówił Czarnecki.

Kim będą pierwsze zaszczepione osoby w Polsce?

Pierwszą zaszczepioną osobą w Polsce na COVID-19 będzie pielęgniarka szpitala MSWiA w Warszawie;

Drugą osobą mężczyzna, lekarz tego szpitala - powiedziała Iwona Sołtys, rzecznik CSK MSWiA;

Szczepień dokonają lekarze;

27 grudnia szczepienie przyjmie także ponad 300 osób;

- Te osoby będą szczepione w gabinetach zabiegowych na oddziałach, gdzie pracują - uściśliła;

Zaszczepienie pierwszych osób przeciwko koronawirusowi w Polsce będzie wydarzeniem medialnym;

Pierwsze dwa kartony - 10 tys. szczepionek Pfizera - mają 26 grudnia wieczorem dotrzeć do Polski i innych krajów UE;

Z centralnego magazynu trafią do sześciu hurtowni;

Deklaracja prymasa Polski ws. szczepienia

- Zaszczepię się - zadeklarował prymas Polski abp Wojciech Polak;

Dodał, że "ta decyzja w przypadku każdego powinna być świadoma i dobrowolna";

Przypomniał też, że Kongregacja Nauki Wiary daje szczepieniom zielone światło;

- Kongregacja nie wypowiada się na temat bezpieczeństwa i skuteczności samej szczepionki, bo ta opinia jest opinią z zakresu biomedycyny i należy do fachowych decyzji - mówił prymas;

- Jeżeli chodzi o konieczności zapobieżenia rozprzestrzenianiu się wirusa - tutaj trzeba powiedzieć, że z jednej strony - szczepienie nie jest obowiązkiem moralnym, dlatego mówię o tym, że ono powinno być świadome i dobrowolne - dodał.

Trump każdemu Amerykaninowi chce dać 2 tysiące dolarów

Prezydent USA zagroził, że nie podpisze najnowszego pakietu stymulacyjnego, dopóki Kongres nie wprowadzi poprawki podnoszącej wartość czeków dla Amerykanów z 600 do 2 tysięcy dolarów;

Sam pakiet to remedium na problemy amerykańskiej gospodarki osłabionej przez pandemię;

W weekend Demokraci i Republikanie wspólnymi siłami wypracowali pakiet wart 900 miliardów dolarów;

Propozycja prezydenta Trumpa może opóźnić wypłatę jakichkolwiek pieniędzy;

Czas na poprawki kończy się 28 grudnia;

Jeśli do tego czasu ustawa budżetowa nie zostanie zatwierdzona, Stany Zjednoczone staną w obliczu częściowego government shutdown (zamknięcie rządu).

Ulotka produktu Pfizera po polsku

Wskazania, dawkowanie i działania niepożądane - to tylko niektóre z informacji, które znalazły się Charakterystyce Produktu Leczniczego dotyczącego szczepionki Pfizer/BioNTech;

Jego polska wersja pojawiła się na stronach Komisji Europejskiej, łącznie z ulotką dla użytkownika leku;

Szczepionka na koronawirusa otrzymała nazwę "Comirnaty";

Pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) dla szczepionki BioNTech & Pfizer w języku polskim została właśnie opublikowana przez Komisję Europejską. https://t.co/7XejmBD20t

— Adam Niedzielski (@a_niedzielski) December 22, 2020

Włochy: nowa odmiana koronawirusa u osoby bez kontaktu z Wielką Brytanią

Przypadek zakażenia we Włoszech nową odmianą koronawirusa potwierdzono u osoby z Loreto, która nie miała żadnych kontaktów bezpośrednich z Wielką Brytanią;

Zakażona osoba jest w izolacji;

Zakażenie wykryto u osoby poddanej testowi na obecność koronawirusa z powodu objawów silnego przeziębienia;

W niedzielę zakażenie nową odmianą koronawirusa wykryto u kobiety, która przyleciała z Wielkiej Brytanii na rzymskie lotnisko;

Nie ma ona objawów i czuje się dobrze.

ZDJĘCIE DNIA: Ponad 90-letnia pensjonariuszka domu opieki w kantonie Lucerna została w środę zaszczepiona przeciwko Covid-19 jako pierwsza osoba w Szwajcarii - poinformowały władze kantonu. Kobieta jest zarazem pierwszą zaszczepioną osobą w kontynentalnej części Europy.

fot. PAP/EPA/URS FLUEELER

Kantony Lucerna i Appenzell Innerrhoden są pierwszymi z 26 regionów Szwajcarii, które rozpoczęły szczepienia przeciwko Covid-19, po tym, gdy w sobotę federalny regulator dopuścił do użytku preparat amerykańskiego koncernu Pfizer i niemieckiej firmy BioNTech. We wtorek do Szwajcarii dotarła pierwsza partia 107 tys. dawek szczepionki, która została następnie rozwieziona po kraju przez wojsko.

W szwajcarskim zdecentralizowanym systemie opieki zdrowotnej to kantony decydują o rozpoczęciu i przebiegu kampanii szczepień. W Lucernie szczepionkę w pierwszej kolejności otrzymują pensjonariusze domów opieki. Szczepienia w najludniejszym kantonie Zurych rozpoczną się najprawdopodobniej 4 stycznia. W całym kraju szczepienia przeciwko Covid-19 są darmowe i dobrowolne. Władze Szwajcarii zamówiły w sumie ponad 13 mln dawek szczepionek u trzech różnych producentów.

