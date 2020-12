Prymas Polski zdradził, czy zaszczepi się przeciwko koronawirusowi

Prymas był pytany w środę w Radiu Zet, czy zaszczepi się przeciw COVID-19. - Zaszczepię się - zadeklarował. Dodał przy tym, że "ta decyzja w przypadku każdego powinna być świadoma i dobrowolna".

Przypomniał też, że Kongregacja Nauki Wiary daje szczepieniom zielone światło. - Kongregacja nie wypowiada się na temat bezpieczeństwa i skuteczności samej szczepionki, bo ta opinia jest opinią z zakresu biomedycyny i należy do fachowych decyzji, natomiast jeżeli chodzi o konieczności zapobieżenia rozprzestrzenianiu się wirusa - tutaj trzeba powiedzieć, że z jednej strony - szczepienie nie jest obowiązkiem moralnym, dlatego mówię o tym, że ono powinno być świadome i dobrowolne - powiedział.

"Wspólne zaszczepienie jest troską o najsłabszych"

W rozmowie przypomniano, że premier Mateusz Morawiecki mówił o tym, że szczepienie jest obowiązkiem patriotycznym.

- Myślę, że warto przyjąć to, co Kongregacja tutaj nam mówi - odpowiedział na to Polak. - Oczekujemy jeszcze na dniach głosu naszego zespołu bioetycznego Konferencji Episkopatu Polski, który pewnie jeszcze bardziej uszczegółowi tę argumentację - poinformował.

Arcybiskup dodał, że "z punktu widzenia moralnego, szczepienie zależy nie tylko od obowiązku troski o nasze własne zdrowie, ale także od dążenia do dobrego wspólnego".

- Trzeba podkreślać przede wszystkim to, że przy braku innych środków powstrzymania pandemii wspólne zaszczepienie może i jest troską o najsłabszych - mówił Polak.

Szczepionka na święta

Pytany, czy księża będą z ambony zachęcać, żeby się szczepić, Polak odpowiedział, że na razie nie ma takiej akcji.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w drugim dniu świąt Bożego Narodzenia szczepionki przeciwko COVID-19 dotrą do Polski, a pierwsze szczepienia odbędą się w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.

- Będziemy najpierw szczepili grupę zero, czyli służby medyczne, które najbardziej tego potrzebują - oświadczył szef rządu i poinformował, że po świętach Polska przystąpi do Narodowego Programu Szczepień, który przez najbliższe kilka miesięcy będzie największym zadaniem logistycznym, z jakim mierzyliśmy się w ostatnich latach.

dk/ PAP