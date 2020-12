Mamy 12 tys. 361 nowych przypadków koronawirusa - przekazało w środę Ministerstwo Zdrowia. Jak dodało, zmarło kolejnych 472 chorych na Covid-19, w tym 368 mających choroby współistniejące. Oznacza to, że bilans zakażeń w Polsce zwiększył się do 1 226 883, natomiast łączna liczba zgonów - do 26 255. W ciągu ostatniej doby wykonano 35 tys. testów.

"Mamy 12 361 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (1509), wielkopolskiego (1391), śląskiego (1269), kujawsko-pomorskiego (1204), zachodniopomorskiego (989), warmińsko-mazurskiego (981), pomorskiego (968), łódzkiego (859), dolnośląskiego (588), lubelskiego (569), małopolskiego (528), lubuskiego (365), podlaskiego (326), opolskiego (250), podkarpackiego (219), świętokrzyskiego (162). 184 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - przekazało MZ.

Z powodu COVID-19 zmarły 104 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 368 osób.

Ponad 1600 osób pod respiratorem

Resort zdrowia dodał, że zajęte są 17 794 łóżka dla pacjentów z Covid-19 przy 35 434 wszystkich dostępnych. Pod respiratorem przebywa 1 639 chorych, a kwarantannie poddane są 176 634 osoby.

Od początku epidemii w Polsce z zakażenia SARS-CoV-2 wyzdrowiały 965 178 osoby, z czego w ciągu ostatniej doby - 10 906.

W ciągu doby wykonano ponad 35 tys. testów na obecność koronawirusa. Łącznie, od początku pandemii przebadano 6 mln 976 tys. 460 próbek.

300 tys. osób zgłosiło się do szczepień

Szczepienia przeciw koronawirusowi pracowników ochrony zdrowia, które mają rozpocząć się 27 grudnia, odbędą się w 72 szpitalach, m.in. w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie czy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Psarskiego w Ostrołęce.

Podczas wtorkowej konferencji w warszawskim Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA premier zapowiedział, że pierwsze szczepionki dotrą do Polski 26 grudnia.

Szef KPRM Michał Dworczyk ogłosił, że "26 grudnia wieczorem do Polski trafi 10 tysięcy sztuk szczepionek".

- 27 grudnia trafią do 73 szpitali. Do końca stycznia będzie łącznie będziemy mieli 1,5 mln szczepionek, co umożliwi zaszczepienie około 750 tys. pacjentów - wyjaśnił.

Dodał, że z grupy zero, do dziś, do szczepienia zgłosiło ponad 300 tys. osób.

Testy za darmo dla wszystkich wracających z zagranicy

Wszyscy przybywający z zagranicy do Polski, a w szczególności podróżujący z Wielkiej Brytanii, mogą i powinni wykonać bezpłatny test w kierunku wykrycia SARS-CoV-2. Zachęcamy do zgłaszania się w trosce o zdrowie własne i bliskich – powiedział we wtorek rzecznik GIS Jan Bondar.

Zalecenie badania obejmuje wszystkich, którzy przyjechali do Polski w ostatnich 14 dniach, w tym także obcokrajowców. Aby otrzymać zlecenie na test, należy skontaktować się z infolinią inspekcji sanitarnej, tel.: +48 22-25-00-115. ZOBACZ: Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Dane ministerstwa, 22 grudnia - Prosimy, by nie zgłaszać się samodzielnie do lokalnych stacji sanitarno-epidemiologicznych, ale skorzystać z infolinii, gdzie konsultanci przekażą szczegółowe instrukcje. Testy są wykonywane w punktach drive-thru – powiedział Bondar. Zapewnił, że sprawy realizowane są na bieżąco i nie ma opóźnień. Zaznaczył, że badania odbywają się bez zbędnej biurokracji. Wystarczy ustne oświadczenie osoby zainteresowanej. Osoby czekające na wynik testu PCR formalnie nie są poddane kwarantannie. Powinny jednak zachowywać się ostrożnie do czasu otrzymania wyniku badań.

Wizyta policji podczas wigilii? "Będziemy reagować na zgłoszenia"

Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami z powodu pandemii koronawirusa w tym roku nie będziemy mogli spotkać się w święta Bożego Narodzenia w dużym gronie rodzinnym. Wprowadzone ograniczenia zakładają, że na wigilijną kolację będziemy mogli zaprosić maksymalnie pięć dodatkowych osób.

Rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz przekazał, że w kwestii obowiązujących przepisów dotyczących limitu liczby wigilijnych gości (5 osób, nie licząc gospodarza i domowników), policjanci liczą na samodyscyplinę i wzajemne zrozumienie.

- Nie chcemy przecież mieć do siebie złości w związku z tym, że zaraziliśmy bliskie nam osoby, a zakończyło się to tragicznie - powiedział.

ZOBACZ: Limit osób na wigilii. Policja: będziemy reagować, gdy ktoś go naruszy

Dodał jednak, że policja jest zobowiązana reagować w przypadku chociażby zgłoszeń o łamaniu obostrzeń. - A takich zgłoszeń otrzymujemy dość dużo, co jest kolejnym przykładem tego, jak wielu naszych obywateli obawia się wirusa - podkreślił.

Zaznaczył, że w związku z obowiązującymi w wigilię obostrzeniami policja nie planuje "specjalnych działań" prowadzonych pod jakąś nazwą. - Będziemy zwyczajnie reagować jak na inne zgłoszenia, czy z własnej inicjatywy - stwierdził insp. Ciarka.

