W Polsce jest 12 tys. 168 nowych przypadków koronawirusa - podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Liczba wszystkich zakażonych od początku pandemii wzrosła do 1 mln 88 tys. 346. Nie żyje kolejnych 568 chorych na COVID-19, a liczba wszystkich ofiar pandemii wzrosła do 21 tys. 160. W ciągu doby wyzdrowiało 29 tys. 396 osób.

Najwięcej nowych przypadków zakażenia koronawirusem odnotowano w ciągu ostatniej doby w województwach: mazowieckim (1496), śląskim (1465), wielkopolskim (1213) i kujawsko-pomorskiego (1101). W regionach tych liczba nowych przypadków przekroczyła tysiąc.

Ponad milion zakażonych koronawirusem

Nowe przypadki koronawirusa dotyczą także województw: pomorskiego (933), zachodniopomorskiego (932), łódzkiego (821), dolnośląskiego (813), lubelskiego (728), warmińsko-mazurskiego (651), małopolskiego (564), podlaskiego (360), lubuskiego (349), podkarpackiego (253), opolskiego (224), świętokrzyskiego (178).

87 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną - podał resort zdrowia.

Oznacza to, że łączna liczba zakażonych koronawirusem wynosi teraz 1 mln 88 tys. 346 osób.

Zmarło 568 chorych na COVID-19

Z powodu COVID-19 zmarły 133 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 435 osób. Łącznie w ciągu doby odnotowano 568 zgonów na koronawirusa.

Liczba zmarłych osiągnęła jak dotąd 21 tys. 160 osób.

Z powodu COVID-19 zmarły 133 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 435 osób.



Ponad 41 tys. testów na COVID-19

W Polsce od początku pandemii przebadanych zostało 6 mln 547 tys. 891 próbek pochodzacych od 6 mln 319 tys. 309 osób. Wynik pozytywny uzyskało 1 mln 88 tys. 346 zakażonych.

W ciągu ostatniej doby doby wykonano w laboratoriach w całym kraju 41 tys. 181 testów. Z tej liczby 11 tys. 168 to szybkie testy antygenowych. Placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej zleciły 1 mln 428 tys. 138 badań.

Korekty zmieniają liczbę przypadków

Resort zdrowia zastrzegł, że wciąż dokonywane są korekty zakażeń zgłaszane przez laboratoria w systemie elektronicznym. W związku z tym, powoduje to zmianę ogólnej liczby przypadków.

Ministerstwo poinformowało, że globalna liczba przypadków liczona od początku może nie być sumą liczb kolejnych dziennych zakażeń podawanych przez ministerstwo.

W dobę prawie 30 tys. wyzdrowień

Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia w środę wynika, że we wtorek 8 grudnia w szpitalach było przez pacjentów chorych na COVID-19 zajętych 19 tys. 459 łóżek z ogólnej liczby 38 tys. 230 miejsc przeznaczonych dla takich pacjentów. Chorzy na koronawirusa zajmowali 1800 respiratorów z łącznej liczby 3112 urządzeń w całym kraju.

Kwarantanna objęła 254 tys. 786 osób, a nadzór sanitarno-epidemiologiczny - 12 tys. 326 osób.

Łącznie wyzdrowiało do tej pory 768 tys. 241 zakażonych wirusem SARS-CoV-2, u których stwierdzono infekcję na podstawie wykonanego testu. Oznacza to, że w ciągu doby z choroby wyszło 29 tys. 396 osób.

Zakontraktowanych 60 mln dawek



Polska przygotowuje się do zaszczepienia całej populacji na koronawirusa. - Wariantem optymistycznym jest to, że wszyscy się zaszczepią, pod tym kątem dokonaliśmy kontraktowania szczepień, mamy ponad 60 mln dawek zakontraktowanych, to w pełni zabezpiecza dorosłą populację wszystkich Polaków - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" minister zdrowia Adam Niedzielski.



- Spodziewam się debaty, rzetelnej, uczciwej rozmowy na argumenty, okazji, żeby zdementować fake newsy i pokazać, że proces szczepień jest bezpieczny - powiedział minister Niedzielski, pytany o wątpliwości Polaków ws. szczepień.

Za dystrybucję szczepionek jest odpowiedzialna Agencja Rezerw Materiałowych. Minister zdrowia zwrócił uwagę, że ma ona wieloletnie doświadczenie w dystrybucji m.in. leków. Rząd podpisał również umowy z firmami, które oferują takie usługi.



- Będziemy chcieli zdefiniować tzw. status osoby zaszczepionej. To przywileje wynikającego z tego, że osoba jest odporna na covid i nie musi podlegać wybranym obostrzeniom - podsumował, zaznaczając przy tym, że zaszczepione osoby nie będą np. podlegały kwarantannie.

WHO "nie zaleca" przytulania

Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia nie zalecają przytulania się podczas świąt Bożego Narodzenia. Dyrektor WHO ds. kryzysowych dr Mike Ryan ostrzegł przed bliskim kontaktem podczas spotkań rodzinnych.

Jak podkreśliła dr Kate O'Brien, główna ekspertka WHO ds. szczepionek choć rozpoczęte we wtorek w Wielkiej Brytanii szczepienia będą pomocne w ograniczeniu pandemii, ich efekt nie będzie natychmiastowy, dlatego wciąż konieczne są obostrzenia i zasady dotyczące kontaktów z osobami spoza domostw.

Świat walczy z wirusem

Koronawirus wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, która objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni oraz zmęczeniem.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością oraz pacjenci, którym towarzyszą inne schorzenia.

Choroba COVID-19 została po raz pierwszy rozpoznane przez lekarzy w chińskim mieście Wuhan pod koniec 2019 roku. Skala zakażeń wzrosła w do tak wysokiego poziomu, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 11 marca stan pandemii na świecie. Pacjent "zero" został zdiagnozowany w Polsce na początku marca.

