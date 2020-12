Osoby zaszczepione przeciw COVID-19 otrzymają zaświadczenie

W projekcie Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 poinformowano, że proces szczepień będzie opierał się na zaproszeniach (dokument e-skierowania) ważnych 60 dni od dnia wystawienia.

"Będą one generowane automatycznie w systemie P1 w transzach zgodnych z kolejnością szczepień (dla określonych grup wiekowych, zawodowych itd.). Ponadto lekarze będą mogli wystawić dla pacjenta indywidualne e-skierowanie (np. dla osoby niemającej numeru PESEL, dla osoby, która nie mogła poddać się szczepieniu w okresie ważności pierwszego e-skierowania)" - wyjaśniono.

🇵🇱 💉 Rząd ogłosił projekt Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19.



📅 Do 12 grudnia każdy może zgłosić swoje uwagi do projektu. Z kolei 15 grudnia rząd planuje przyjąć gotową strategię.



Więcej informacji i projekt strategii ➡ https://t.co/PRXCZuT76G — Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 8, 2020

Jak umówimy się na szczepienie?

Proces umówienia na szczepienie będzie oparty na centralnym systemie e-rejestracji, integrującym indywidualne grafiki przyjęć poszczególnych punktów szczepień. Na wizytę pacjent będzie mógł się umówić za pośrednictwem specjalnej infolinii, przez Internetowe Konto Pacjenta, za pośrednictwem placówki, w której wystawiono mu e-skierowanie lub bezpośrednio w punkcie szczepień.

Umówienie się na szczepienie nie będzie wymagało podania numeru e-skierowania, ponieważ wystarczające będzie podanie swoich danych osobowych (system e-Rejestracji będzie zintegrowany z systemem P1, co umożliwi automatyczną weryfikację ważności e-skierowania).

ZOBACZ: Premier o szczepionkach: mamy zarezerwowanych i zakupionych ponad 60 mln dawek

Po dokonaniu rezerwacji wizyty pacjent otrzyma SMS-a z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia, ponowny SMS będzie przekazywany dzień przed wizytą. Pacjent będzie od razu umawiany na dwie wizyty i także przed drugą dawką szczepionki otrzyma powiadomienie SMS-em.

Minister @a_niedzielski w #KPRM: Będzie utworzony centralny rejestr osób zaszczepionych aby m .in. analizować ewentualne niewłaściwe odczyny poszczepienne. Wszystkie te informacje będą gromadzone i jawne na poziomie statystyk, tak byśmy wszyscy mieli informacje jawną. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 8, 2020

Informacja o przebytym szczepieniu będzie wprowadzana do e-Kart Szczepień w systemie Pl. Pacjent otrzyma też umożliwiające korzystanie z ułatwień zaświadczenie o szczepieniu.

"Ozdrowieńcom szczepienie nie zaszkodzi"

- Nie będziemy wprowadzać różnicowania i poprzedzać procesu szczepienia badaniem przeciwciał. Osobom, które przeszły COVID-19, szczepienie nie zaszkodzi - wskazał we wtorek szef MZ Adam Niedzielski.

Minister był pytany na posiedzeniu senackiej komisji zdrowia, czy szczepieniami będą obejmowani również ozdrowieńcy.

- To jest bardzo dobre pytanie, dyskusja toczy się w skali całej Europy. Punkty widzenia w tym przypadku nie są ostro zarysowane, to znaczy nie ma jednoznacznej, zero-jedynkowej odpowiedzi. Zdecydowana większość państw przychyla się do tego, by szczepić wszystkich, niezależnie, czy mają przeciwciała, czy są ozdrowieńcami udokumentowanymi - powiedział minister.

ZOBACZ: Szczepionka przeciw COVID-19 dla dzieci? Ekspert wyjaśnia

Przekazał, że kwestia ta była też omawiana na Radzie Medycznej. - Odpowiedź, która wskazuje nasz sposób myślenia, jest taka, że szczepienie na pewno nie zaszkodzi ozdrowieńcowi. Nie ma żadnej możliwości, by osobom, które przeszły COVID-19, szczepienie zaszkodziło - zaznaczył.

ZOBACZ: WHO: wynalezienie szczepionki nie oznacza "zero Covid-19"

Niedzielski poinformował, że zdecydowano, aby nie wprowadzać żadnego różnicowania i nie poprzedzać procesu szczepienia badaniem przeciwciał. - Nie chcemy procesu szczepień nadmierni komplikować - powiedział minister.

- Wszystko wskazuje na to, by proces szczepienia oferować również ozdrowieńcom. Szczepienie jest dobrowolne. Nie widzimy powodu, by tym osobom zabronić dostępu do czegoś, co będzie prawem każdego obywatela. Każdy obywatel ma prawo do zaszczepienia - zaznaczył minister.

Propozycje benefitów





Osoby zaszczepione będą mogły bez dodatkowych testów korzystać z usług zdrowotnych w publicznej służbie zdrowia, a także nie będą uwzględniane w limitach dotyczących spotkań towarzyskich.

W projekcie zwrócono uwagę, że produkcja i dystrybucja szczepionek będą stopniowe. Z tego powodu szczepienie społeczeństwa będzie również przebiegać etapowo dla różnych grup w zależności od ich ryzyka narażenia na zakażenie, poważne zachorowanie i śmierć, a także ryzyko społeczno-ekonomiczne i ryzyko transmisji.

ZOBACZ: Benefity dla zaszczepionych. Jest projekt

Zgodnie z projektem najpierw realizowane będą: "Etap 0" i "Etap 1" szczepień.

W ramach "Etapu 0" zaszczepieni będą pracownicy sektora ochrony zdrowia - personel medyczny, pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

W "Etapie 1" szczepieni będą pensjonariusze i pracownicy domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu. W tym etapie będą także szczepione osoby powyżej 60 lat (począwszy od najstarszych), a także służby mundurowe, w tym wojska obrony terytorialnej.

W kolejnym "Etapie 2" szczepienie otrzymają "kluczowe grupy zawodowe". Chodzi o pracowników sektora edukacji, infrastruktury krytycznej, transportu publicznego i urzędników bezpośrednio zaangażowanych w zwalczanie epidemii (np. pracowników stacji epidemiologiczno-sanitarnych).

W drugim etapie będą także szczepione osoby poniżej 60 lat z chorobami przewlekłymi, zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (choroby płuc, cukrzyca, nowotwory, otyłość). Pacjenci, u których występują takie choroby, niezależnie od grupy wiekowej, w jakiej się znajdują, mogą zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z prośbą o wystawienie e-skierowania,.

W "Etapie 3" szczepieni będą przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.

WIDEO - Krystyna Aldridge-Holc: najbardziej poruszyła mnie historia Mateuszka Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/ac/ PAP