Chora na COVID-19 urodziła zdrowe dziecko. Zmarła, nie mogąc go przytulić

Beccera trafiła do szpitala 15 listopada. Kobieta nie miała żadnych chorób współistniejących.

- Cały czas mówiła, że nie czuje się sobą. Ciężko jej było oddychać. Gdy lekarze widzieli, że jej stan się nie poprawia, zadecydowali o przyspieszeniu porodu - przekazał brat zmarłej Michael Avilez.

ZOBACZ: Osoby zaszczepione przeciw COVID-19 otrzymają zaświadczenie

33-latka urodziła zdrowego chłopca, jednak lekarze nie pozwolili matce przytulić niemowlęcia. Kilka chwil po porodzie kobieta była intubowana.

Kobieta nie wyszła już ze szpitala. Zmarła 3 tygodnie później, w piątek 4 grudnia. - Wiem, że w ostatnich chwilach życia słyszała nas - to, jak do niej mówimy, nasze modlitwy. Mamy nadzieję, że odnalazła spokój. Wiem, że Bóg potrzebował jej bardziej niż my - dodawał brat kobiety.

Los Angeles, CA

Erika Becerra, 33, was 8 months pregnant when diagnosed with COVID in Nov. Her labor was induced Nov 15, but she was unable to hold her son, b/c she couldn't breathe. She was placed on a ventilator, where she cried before dying from COVID https://t.co/fMn9fDbpIC pic.twitter.com/5Gyyh3V9EO