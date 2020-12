We wtorkowy poranek w Wielkiej Brytanii rozpoczęły się szczepienia przeciw Covid-19. To pierwsze państwo na świecie, które zdecydowało się na taki krok i dopuściło nowo wyprodukowane panaceum do użytku.

ZOBACZ: Ferie w czasie pandemii. MEN, MZ i GIS podają wytyczne

Pierwszą osobą, która przyjęła szczepionkę, została 90-letnia Margaret Keenan. Tuż po niej zaszczepiony został 81-letni William Shakespeare z Warwickshire.

Brytyjczyk nazywa się tak samo, jak żyjący na przełomie XVI i XVII wieku angielski poeta i dramaturg. Jego dzieła zdobyły światową popularność; dobrze znane są także w naszym kraju, gdzie nazwisko pisarza zwyczajowo zapisuje się w spolszczonej formie Szekspir.

"Ogromny krok naprzód w walce z koronawirusem"

Szczepienia w Wielkiej Brytanii początkowo odbywają się w ok. 70 szpitalach na terenie całego kraju. W pierwszej kolejności zaszczepione będą osoby powyżej 80. roku życia i niektórzy pracownicy służby zdrowia i opieki społecznej.

Szczepienia są darmowe i nieobowiązkowe, ale władze bardzo do nich zachęcają, przekonując, że są one kluczem do powrotu do normalnego życia.

ZOBACZ: Szwajcaria: odmowa zatwierdzenia szczepionek. "Nie mamy danych na temat skuteczności"

- Dzisiejszy dzień stanowi ogromny krok naprzód w walce Wielkiej Brytanii z koronawirusem - oświadczył brytyjski premier Boris Johnson.

- Będziemy patrzeć wstecz na dzisiejszy dzień jak na dzień zwycięstwa, kluczowy moment w naszej walce z tą straszną chorobą - dodał tamtejszy minister zdrowia Matt Hancock.

WIDEO - Zbiorowe groby z ciałami chorych na koronawirusa w USA. Pojawiły się nagrania Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/zdr/ BBC, polsatnews.pl