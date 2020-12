WHO radzi: nie przytulajcie się podczas świąt

- To okropna rzecz, mówić ludziom jako Światowa Organizacja Zdrowia: "nie przytulajcie się". To okropne. Ale to brutalna rzeczywistość w miejscach takich jak Stany Zjednoczone w tej chwili - powiedział na konferencji prasowej dyrektor WHO ds. kryzysowych dr Mike Ryan.

Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ostrzegli w poniedziałek przed bliskim kontaktem z rodziną podczas nadchodzących świąt. Jak stwierdził dyrektor WHO ds. kryzysowych dr Mike Ryan, dotyczy to również przytulania.

ZOBACZ: Boże Narodzenie w czasie pandemii. Jak będą wyglądały święta w Europie?

Ryan odpowiedział w ten sposób podczas konferencji prasowej WHO na pytanie, czy ściskanie się z bliskimi wpisuje się w definicję "bliskiego kontaktu", przed czym organizacja przestrzega w obecnej sytuacji w miejscach gdzie wirus rozprzestrzenia się najszybciej. "Nie przytulajcie się" - To okropna rzecz, mówić ludziom jako Światowa Organizacja Zdrowia: "nie przytulajcie się". To okropne. Ale to brutalna rzeczywistość w miejscach takich jak Stany Zjednoczone w tej chwili - powiedział lekarz. ZOBACZ: "Święta marzeń jak co rok". Gwiazdy Polsatu nagrały świąteczną piosenkę Jak dodał, sytuacja w USA jest bardzo zła. - To szczerze mówiąc szokujące, widzieć że każdej minuty w USA umierają jedna czy dwie osoby na Covid-19 - w kraju o wspaniałym, silnym systemie zdrowotnym i niesamowitą technologią - ocenił. Jak podkreśliła dr Kate O'Brien, główna ekspertka WHO ds. szczepionek choć rozpoczęte we wtorek w Wielkiej Brytanii szczepienia będą pomocne w ograniczeniu pandemii, ich efekt nie będzie natychmiastowy, dlatego wciąż konieczne są obostrzenia i zasady dotyczące z osobami spoza domostw.

WIDEO - Festiwal Świateł w Berlinie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/ PAP