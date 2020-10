Premier apeluje o pomoc do Grodzkiego. "Dziś wszyscy musimy się zjednoczyć"

Dziś wszyscy musimy zjednoczyć się, by wygrać z koronawirusem. Solidarność to nasza największa broń w tej walce. Dlatego przypominam członkom opozycji i tym, którzy nie zawsze zgadzają się z naszymi decyzjami: zgoda buduje! - przekazał premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zwrócił się do marszałka Senatu, by "jak najszybciej pomógł w uchwaleniu tej bardzo potrzebnej dla walki z COVID-19 ustawy".