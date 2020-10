Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł przystąpi do budowy kolejnego szpitala tymczasowego w Warszawie; to jest ważne z uwagi na to, że pandemia w Warszawie przyjmuje duże rozmiary, ale również na centralne położenie stolicy - mówił w poniedziałek szef MSWiA Mariusz Kamiński

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej na Stadionie, gdzie ma powstać tymczasowy szpital dla chorych na COVID-19 dziennikarze pytali, m.in. czy już zapadła decyzja o powstaniu drugiego tymczasowego szpital na Mazowszu.

"Szpital w każdym województwie"

Szef MSWiA odparł, że "będzie drugi szpital tymczasowy w Warszawie". Pracami nad jego przygotowaniem - dodał - kieruje b. minister zdrowia, a obecnie wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

- Wojewoda Konstanty Radziwiłł (...) przystąpi również do budowy kolejnego szpitala tymczasowego w Warszawie. To jest ważne z uwagi i na to, że pandemia w Warszawie niestety przyjmuje duże rozmiary, ale również na centralne położenie Warszawy; że w sytuacjach szczególnych będzie można do Warszawy przewozić, transportować pacjentów wymagających takiej pomocy, z centralnej Polski na pewno - podkreślił Kamiński.

Jak zaznaczył, jeśli będzie taka konieczność, to w całej Polsce powstanie sieć szpitali tymczasowych. - Każdy wojewoda przygotowuje się do tworzenia takiego szpitala w swoim województwie - zapowiedział minister.

bas/ PAP