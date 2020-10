Mamy 9291 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia - poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. To druga liczba zakażeń do tej pory.

Mamy 9291 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: małopolskiego (1486), mazowieckiego (1282), wielkopolskiego (1186), śląskiego (895), podkarpackiego (667), łódzkiego (625), dolnośląskiego (567), pomorskiego (484), kujawsko-pomorskiego (446), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 20, 2020

Zmarło kolejnych 107 osób

W ciągu doby zmarło 107 kolejnych chorych na COVID-19.

świętokrzyskiego (312), opolskiego (307), lubuskiego (228), lubelskiego (219), zachodniopomorskiego (213), podlaskiego (209), warmińsko-mazurskiego (165).



Z powodu COVID-19 zmarło 9 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 98 osób. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 20, 2020

Rekordowa liczba zajętych respiratorów

Ministerstwo zdrowia poinformowało o rekordowej liczbie zajętych respiratorów. Chorzy z ciężkim przebiegiem COVID-19 zajmują obecnie 725 tych urządzeń. Liczba zakażonych 192 tys. 539 przypadków zakażenia, a wszystkich osób zmarłych na koronawirusa jest już 3721.

Liczba zakażonych koronawirusem: 192 539/3 721 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 20, 2020

Prawie 100 tys. ludzi wyzdrowiało

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że według danych z poniedziałku 19 października w Polsce zajęte byłe 8962 łóżka przeznaczone dla chorych na koronawirusa. Kwarantanna obejmowała 289 tys. 447 osób, a nadzór sanitarno-epidemiologiczny - 44 tys. 675.

Jak dotąd z infekcji wirusem SARS-CoV-2 wyzdrowiało 95 tys. 956 ludzi. W ciągu doby z choroby wyszły kolejne 1942 osoby.

4 miliony przebadanych próbek

Resort zdrowia podał we wtorek, że do tej pory przebadanych zostało 4 mln 50 tys. 49 próbek pobranych od 3 mln 889 tys. 947 przebadanych osób. W ciągu doby wykonano ponad 41,5 tys. testów, a liczba zleceń z ośrodków Podstawowej Opieki Zdrowotnej wyniosła 208 tys. 995.

📊 W ciągu doby wykonano ponad 41,5 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/Bb307iPZts — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 20, 2020

Ograniczenie działania szkół

Od soboty 17 października obowiązują nowe obostrzenia w związku z epidemią COVID-19. Przewidują one m.in. nauczanie hybrydowe w szkołach wyższych i ponadpodstawowych w strefie żółtej, w strefie czerwonej - zdalne (z wyłączeniem zajęć praktycznych). Tak jest m.in. w Warszawie.

Zgodnie z nimi w strefie żółtej oraz w strefie czerwonej lokale gastronomiczne mogą być otwarte dla klientów w godzinach 6-21, potem możliwe jest wydawanie posiłków wyłącznie na wynos. Ponadto w lokalu zajęty może być tylko co drugi stolik.

ZOBACZ: Nowe obostrzenia od soboty. Nieczynne m.in. baseny i siłownie

W transporcie publicznym w strefie żółtej oraz w strefie czerwonej od soboty obowiązuje zasada, że zajętych może być połowa miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich miejsc. W uroczystościach religijnych może brać udział - w strefie żółtej nie więcej niż jedna osoba na 4 m2 obiektu, a w strefie czerwonej jedna osoba na 7 m2.

W strefie żółtej zgromadzenia publiczne nie mogą liczyć więcej niż 25 osób; w strefie czerwonej liczebność zgromadzeń publicznych została ograniczona do 10 osób.

Bez imprez okolicznościowych W obu strefach wydarzenia sportowe mogą się odbywać, ale bez udziału publiczności, podczas wydarzeń kulturalnych może być zajęta jedynie jedna czwarta miejsc dla publiczności. Zawieszono działalność basenów, aquaparków i siłowni. ZOBACZ: Kraska: planujemy jeszcze jeden szpital tymczasowy w Warszawie Od poniedziałku 19 października obowiązują nowe zasady dotyczące organizacji imprez okolicznościowych, m.in. wesel. W strefie żółtej mogą one liczyć maksymalnie 20 osób. Nie są dopuszczalne zabawy taneczne. W strefie czerwonej obowiązuje zakaz organizowania wesel, styp i innych imprez okolicznościowych. Wirus z Wuhan zagraża światu Zapalenie płuc, które zostało nazwane COVID-19 zostało po raz pierwszy rozpoznane przez lekarzy w chińskim mieście Wuhan pod koniec 2019 roku. Skala zakażeń wzrosła w do tak wysokiego poziomu, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 11 marca stan pandemii na świecie. Pacjent "zero" został zdiagnozowany w Polsce na początku marca, a niedługo potem rząd Mateusza Morawieckiego ogłosił wprowadzenie restrykcyjnych ograniczeń, które miały zapobiec rozprzestrzenianiu się pandemii. Zamknięte zostały w większości sklepy, wydany został zakaz wychodzenia z domów bez pilnej potrzeby. Obecnie rząd stopniowo wraca do zaostrzonych środków zapobiegawczych. ZOBACZ: Nowe obostrzenia. W czwartek rząd poinformuje o decyzjach dotyczących walki z pandemią Wśród objawów choroby wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 są najczęściej: gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Choroba może prowadzić do śmierci nawet u osób młodych i zdrowych, choć na ogół przebiega u nich bezobjawowo i łagodnie. Lekarze ostrzegają jednak, że u znacznego odsetka chorych może później prowadzić do komplikacji w układzie oddechowym i krążenia. Szczególnie niebezpieczny koronawirus jest u seniorów, zwłaszcza tych, którzy są osłabieni i cierpią na inne przewlekłe choroby.

