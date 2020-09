Mieszkańców stolicy w poniedziałek czekają utrudnienia w ruchu drogowym. Wszystko to z powodu protestu ekologicznych aktywistów chcących uwrażliwić polityków na skutki zmian klimatycznych w Polsce.

- Będziemy blokować kilka skrzyżowań w śródmieściu Warszawy, jeszcze nie mogę powiedzieć, jakich - wyjaśnił reporterce Polsat News po godzinie 7:30 Miernikiewicz.

"Mamy tylko 10 lat"

Aktywista podkreślił, że EX "żąda od Sejmu uchwalenia uchwały alarmu klimatycznego dla Polski i zajęcia się na poważnie najważniejszym problemem, przed którym stoi dziś kraj".

- Naukowcy mówią, że mamy tylko 10 lat, by zatrzymać najgorsze skutki katastrofy klimatycznej. One, tak czy inaczej, nastąpią - powiedział.

Jak mówił, w najbliższych latach będziemy doświadczać susz, powodzi i huraganów. - Dotkną nas wysokie ceny żywności wynikające ze strat w produkcji rolnej, huragany, zaczną się migracje z terenów, na których życie będzie niemożliwe np. z dużej części Afryki. Możemy się spodziewać, że ci ludzie będą próbować życie właśnie tutaj - dodał.

Co mogą zrobić politycy?

- Mówimy: przestańcie chować głowę w piasek, wiece, co się dzieje. To, że Polskę dotkną bardzo ciężkie skutki zmian klimatu napisane jest w oficjalnych rządowych dokumentach. Wprowadźcie edukację klimatyczną do szkół, zacznijcie tym zmianom przeciwdziałać. Przede wszystkim w Polsce należy ograniczyć emisję dwutlenku węgla. W krótkim czasie musimy przestać spalać węgiel oraz ograniczyć spalanie ropy oraz gazu - przestrzegał Miernikiewicz.

Poniedziałkowy protest odbywać się będzie nielegalnie. Jego organizatorzy podkreślają jednak, że działają bez przemocy.

- To nasze podstawowe założenie. Wzorujemy się na wielu organizacjach, które wcześniej osiągnęły sukces: ruchu Martina Luthera Kinga, sufrażystkach czy polskiej "Solidarności". Ci ludzie świadomie łamali prawo, godzili się na więzienie, na ponoszenie konsekwencji w imię wyższego dobra - podkreślał.

"Zmierzamy w stronę największej katastrofy"

Aktywista zaznaczył, że "większość Polaków nie wie, co nas czeka".

- Koncerny energetyczne od wielu lat wydają bardzo dużo pieniędzy, by podważać wiedzę naukowców, szerzyć nieprawdziwe informacje. Od ponad 50 lat uczeni są zgodni: zmierzamy w stronę największej w historii ludzkości katastrofy i nic z tym nie robimy - dodał.

Zorganizowana grupa przestępca?

Brytyjski rząd rozważa uznanie Extinction Rebellion (EX), która radykalnymi działaniami chce zwrócić uwagę na zmiany klimatyczne, za zorganizowaną grupę przestępczą - podała w niedzielę brytyjska agencja informacyjna Press Association.

To efekt blokady przeprowadzonej przez aktywistów EX w nocy z piątku na sobotę przed trzema drukarniami - w hrabstwie Hertfordshire w południowej Anglii i Merseyside w północno-zachodniej Anglii oraz w North Lanarkshire w środkowej Szkocji - co uniemożliwiło dostarczenie na czas milionów egzemplarzy sobotnich gazet do punktów sprzedaży. Członkowie XR zablokowali drogi dojazdowe do drukarni, a część z nich dodatkowo przykuła się do pojazdów.

"Atak na wolność prasy"

Aktywiści zablokowali drukarnie, w których drukowane są m.in. należące do Ruperta Murdocha tytuły "The Times", "Sunday Times", "The Sun" i "The Sun on Sunday", a także "Daily Telegraph" i "Sunday Telegraph", "Daily Mail", "Mail on Sunday" i "Evening Standard". Jak wyjaśnia organizacja, gazety te nie poświęcają wystarczająco dużo uwagi problemowi zmian klimatycznych.

Akcja spotkała się z niemal powszechnym potępieniem polityków, którzy nazwali ją atakiem na wolność prasy i demokrację. "Wolna prasa ma zasadnicze znaczenie dla pociągania rządu i innych wpływowych instytucji do odpowiedzialności w kwestiach o kluczowym znaczeniu dla przyszłości naszego kraju, w tym walki ze zmianami klimatu" - napisał na Twitterze premier Boris Johnson.

A free press is vital in holding the government and other powerful institutions to account on issues critical for the future of our country, including the fight against climate change.



It is completely unacceptable to seek to limit the public’s access to news in this way. — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 5, 2020

77 osób z zarzutami

Akcję skrytykowali też liderzy ugrupowań opozycyjnych - Keir Starmer z Partii Pracy i Ed Dovey z Liberalnych Demokratów, którzy mówili, że atak na wolną prasę podważa przesłanie grupy i nie ma nic wspólnego z obroną klimatu.

W związku z protestem zatrzymanych zostało ok. 80 osób, z czego 77 postawiono zarzuty. Dodatkowo 20 osobom postawiono zarzuty złamania wprowadzonego z powodu epidemii koronawirusa zakazu organizowania zgromadzeń masowych, za co grozi kara do 10 tys. funtów.

Jak wynika ze źródeł rządowych cytowanych przez Press Association i "Daily Telegraph" premier Johnson i minister spraw wewnętrznych Priti Patel zwrócili się do rządowych ekspertów, aby zastanowić się nad możliwością innego niż obecne traktowania Extinction Rebellion w świetle prawa, co pozwoliłoby na wydawanie zakazu protestów w niektórych miejscach, a jedną z rozważanych opcji ma być nawet uznanie XR za zorganizowaną grupę przestępczą.