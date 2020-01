Greta Thunberg spotkała się z górnikami kopalni Makoszowy. Usłyszała, że zakład nie generuje CO2

Gdańsk, Bełchatów i Zabrze - te miasta na pewno znalazł się na trasie aktywistki na rzecz klimatu Grety Thunberg. 17-latka odwiedziła Polskę w zeszłym tygodniu, a wczoraj w Davos poinformowała, że spotkała się z polskimi górnikami.

“I wonder, what will you tell your children was the reason to fail and leave them facing the climate chaos you knowingly brought upon them?”

Here’s a clip from my speech addressing the #WorldEconomicForum in Davos today. Full speech here: https://t.co/qAJIqYXxhd#WEF2020 pic.twitter.com/8Ev3HqRY7d