Anty-Greta Thunberg. 19-latka dostaje pogróżki za teorie o zmianach klimatu

"Naomi Seibt jest 19-letnią Niemką, która, podobnie jak Greta Thunberg, ma blond włosy, jest elokwentna i pochodzi z Europy" - zauważa "The Washington Post" nazywając Niemkę "anty-Gretą".

"Cześć, myślący inaczej!" - tak zaczynają się wszystkie filmy nastolatki, która kręci je we własnym pokoju na przedmieściach Muenster w Nadrenii Północnej-Westfalii. Podczas gdy jej rówieśnicy biorą udział w strajkach klimatycznych, Naomi Seibt uparcie przekonuje - za każdym razem powołując się na źródła - dlaczego hipoteza o związku między emisją CO2, a ociepleniem klimatu jest wątpliwa.

19-latka napisała później na Twitterze, że tysiące osób protestowało przeciwko temu wydarzeniu.

Thousands of people came to protest against this event. But I’m not fighting you, protesters. I’m fighting totalitarianism. I’m fighting for free speech.



