Brytyjski dziennik mówi "nie" firmom wydobywającym paliwa kopalne. Greta Thunberg zachwycona

"Reakcja na globalne ocieplenie jest najważniejszym wyzwaniem naszych czasów - napisali w komunikacie Anna Bateson, dyrektor naczelny firmy, i dyrektor ds. przychodów Hamish Nicklin. Dodali, że lobbing firm energetycznych wyraźnie szkodzi dbałości o środowisko.

Dziennik podkreśla, że organizacje ekologiczne od dawna twierdzą, iż firmy energetyczne wykorzystują drogie kampanie reklamowe do "przemycania swoich ekologicznych" działań. Wezwał też inne serwis informacyjne, aby odrzuciły reklamy tego typu.

Reklama kluczowym źródłem dochodu

Decyzja o rezygnacji z pieniędzy z reklam od firm zajmujących się paliwami kopalnymi zapadła w trudnym momencie dla branży medialnej, a zarząd Guardian Media Group ostrzega, że ​​w tym roku firma będzie musiała zmierzyć się z poważnymi trudnościami.

Reklama stanowi 40 proc. przychodów GMG, co oznacza, że ​​pozostaje kluczowym źródłem finansowania materiałów tworzonych przez dziennikarzy "The Guardian" i "Observer" na całym świecie.

Decyzję dziennika skomentowała na Twitterze szwedzka aktywistka ekologiczna Greta Thunberg. Liczy, że kolejne firmy pójdą w jego ślady.

“The Guardian will no longer accept advertising from oil and gas companies, becoming the first major global news organisation to institute an outright ban on taking money from companies that extract fossil fuels.”

A good start, who will take this further?https://t.co/csRuXWZXdG