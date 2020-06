Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Niemczech wzrosła w ciągu ubiegłej doby o 333 do 181 815 - poinformował w poniedziałek rano Instytut Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Z powodu Covid-19 zmarło w ciągu doby 11 osób, co zwiększa bilans zgonów do 8511.