Lekarka z wykrytym koronawirusem pojechała do szpitala. "Wymusiła pobranie wymazu"

Lekarka z Piły wiedziała, że jest zakażona koronawirusem, ale i tak pojechała autem do punktu pobrań wymazów. Tam zmusiła pielęgniarkę, aby wzięła od niej próbkę. Teraz grozi jej do 30 tys. zł kary. "Postanowiła złamać przepisy i »olała« obowiązek izolacji. Doprowadziła dziesiątki, a kto wie, czy nie setki pacjentek i personelu do kwarantanny" - stwierdził starosta pilski Eligiusz Komarowski.