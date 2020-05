Koronawirus - Raport Dnia. Sobota, 16 maja

Podsumowujemy najważniejsze informacje dnia związane z rozwojem pandemii Covid-19 w Polsce i na świecie.

Liczba zakażeń wzrosła do 18 257;

W sobotę wykryto 241 nowych przypadków koronawirusa w Polsce;

Poinformowano też o 8 zgonach na Covid-19, w sumie zmarło 915 osób;

Łącznie wykonano 601 394 testów na koronawirusa;

Ponad 90 tys. osób jest poddanych kwarantannie, 2,4 tys. osób przebywa w szpitalach, a ponad 18 tys. objęto nadzorem epidemiologicznym;

Wyzdrowiało co najmniej 7175 osób.

- Od poniedziałku, wtorku będzie można wracać do pracy w kopalniach, to jest bardzo ważne, ponieważ względy produkcyjne, względy bezpieczeństwa zmuszają do tego, żeby utrzymywać kopanie w ruchu przynajmniej na minimalnym poziomie - mówił premier Mateusz Morawiecki, komentując kolejne przypadki na Śląsku.

Protest przedsiębiorców, senator w radiowozie

- Kolejny protest przedsiębiorców w Warszawie - domagają się szybszego luzowania gospodarki i odszkodowania za decyzje rządu

- Protestujący chcieli udać się m.in. pod Sejm i siedzibę PiS na Nowogrodzkiej

- Miasto nie mogło wpisać zgromadzenia do rejestru. Policja wzywała zebranych na placu Zamkowym do rozejścia i udania się do miejsc zamieszkania

- Część osób została prewencyjnie zatrzymana. Policja użyła gazu łzawiącego i siły

- Senator Jacek Bury zapewnia, że policja siłą wciągnęła go do radiowozu i zatrzymała. Funkcjonariusze zaprzeczają

Nowe zasady na granicy

- Medycy, osoby zatrudnione w ośrodkach pomocy społecznej, a także opiekunowie dzieci uczących się zagranicą, po przekroczeniu polskiej granicy nie muszą przechodzić już 14-dniowej kwarantanny;

- kwarantanna przestała obowiązywać pracowników pracujących we wszystkich krajach UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego

- na granicy panuje wzmożony ruch. Jego kulminacja najprawdopodobniej wypadnie w środę

- kontrole na granicach obowiązują do 12 czerwca.

Niemiecki minister wzywa Polskę do pełnego otwarcia granic

- Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas wezwał Polskę i Czechy do pełnego otwarcia granic, by umożliwić swobodny przepływ osób i towarów

- "Europa żyje z tego, że jest Europą bez granic" - mówił.

- Niemcy zatrzymają kontrole na granicy z Danią w ciągu kilku najbliższych dni, a od 15 czerwca nie będzie już więcej kontroli na granicach z Francją, Austrią i Szwajcarią

- Unia Europejska naciskała na otwarcie granic wewnętrznych i umożliwienie podróżowania, ale zaleciła, by granice zewnętrzne pozostały zamknięte

Najstarsza pacjentka w Polsce opuszcza szpital

Po pierwszym, negatywnym wyniku testu, najstarsza w Polsce, 103-letnia pacjentka szpitala monoprofilowego w Kędzierzynie-Koźlu, u której stwierdzono obecność koronawirusa, przygotowuje się na opuszczenie szpitala.

- Według lekarzy, przeszła zakażenie w sposób wyjątkowo łagodny

- 103-letnia mieszkanka Domu Spokojnej Starości w Kościeliskach została przywieziona do szpitala monoprofilowego 20 kwietnia

- lekarze czekają na wynik potwierdzający.

Wróciła niemiecka Bundesliga

- Niemiecka ekstraklasa to pierwsza wielka liga piłkarska, która wraca do rozgrywek mimo trwającej pandemii koronawirusa

- Decyzję tę wsparli niemieccy politycy. Jednak większość Niemców w sondażu dla telewizji ARD była przeciwna wznowieniu rozgrywek

- Piłkarzy po dwóch miesiącach przerwy obowiązuje ścisły regulamin związany z koronawirusem, a trybuny podczas spotkań będą puste

Testy kliniczne szczepionki

- W Kanadzie została wydana zgoda na pierwsze kliniczne testy szczepionki przeciwko COVID-19

- Według danych ze stron Health Canada w Kanadzie są prowadzone ponadto 33 kliniczne testy i badania nad terapiami i lekami wspierającymi leczenie COVID-19

- Szczepionka została opracowana przez chińską firmę CanSino Biologics, która współpracuje z chińską armią

