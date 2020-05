Protest przedsiębiorców w Warszawie. Górnicy się wycofali

W sobotę o 15 w Warszawie ma rozpocząć się protest przedsiębiorców. Jak zapowiedziano na stronie wydarzenia, po przemowach protestujący przemaszerują pod Sejm. Tam czekają na spotkanie z przedstawicielami klubów, a jeśli nie dojdzie ono do skutku, to zamierzają okupować Kancelarię Premiera. Wcześniej zapowiadany udział w proteście odwołali górnicy.

To drugi protest przedsiębiorców. Podobny zorganizowano tydzień temu. Wówczas policjanci najpierw rozbili grupę na mniejsze i otoczyli kordonem, a następnie wyciągali poszczególne osoby z tłumu. Po zatrzymaniu Pawła Tanajno tłum zebrał się wokół policyjnego radiowozu, uniemożliwiając mu wyjazd. W trakcie protestu dwóch policjantów zostało rannych.

Trasa protestu

W sobotę protestujący mają spotkać się o godz. 15. Po przemowach ok. godz. 16 planowany jest przemarsz Krakowskie Przedmieście, a tam postój przed Pałacem Prezydenckim. Później zgormadzeni mają udać się na Plac Trzech Krzyży, a następnie pod Sejm. Tam chcą spotkać się z przedstawicielami klubów Sejmowych. Gdyby do tego nie doszło, to planują przemarsz przed Kancelarię Premiera, gdzie planują "LEGALNIE okupować al. Ujazdowskie aż do realizacji naszych postulatów".

Postulaty przedsiębiorców

Przedsiębiorcy domagają się:

"Przywrócenia prawa narodu do bezpośredniej kontroli nad państwem i klasą polityczną"

"Sejmowej komisji wolności, która zajmie się likwidacją przerostu praw ograniczających swobodę działań obywateli we wszystkich sferach życia. Oczekujemy wykreślania przepisów, zamiast tworzenia nowych. Wraz z redukcją przepisów chcemy redukcji liczby urzędów i urzędników. Elektronizacji administracji, by zawsze funkcjonowała, jak w czasach koronawirusa"

"Ratowania miejsc pracy i poszanowania prawa własności. Domagamy się automatyzacji wypłaty odszkodowań na podstawie danych z plików JPK i deklaracji, w kwocie równej spadkowi obrotów licząc rok do roku. W przypadku zwolnień z powodu kwarantanny rząd musi wypłacać odprawy na swój koszt. Oczekujemy wycofania się z procedowania lub usunięcia istniejących przepisów z wszelkich ustaw naruszających gwarancję własności np. egzekucji uznaniowych bez wyroku sądu."

Górnicy nie przyjadą

Wcześniej zapowiadany przyjazd do stolicy odwołali górnicy. Powodem jest pandemia koronawirusa, która w ostatnich dniach szczególnie dotknęła Śląsk.

"Jak wszyscy dobrze wiemy Śląsk w ciągu ostatniego czasu stał się ogniskiem epidemii koronawirusa COVID-19 (30% zachorowań w skali kraju przypada na Śląsk)" - piszą na stronie wydarzenia. Jak dodają, dojazd do Warszawy po 4-5 osób w samochodzie jest niebezpieczny,

"Pomimo tego, że większość z nas jest zdrowa lub przechodzi chorobę bezobjawowo, nie możemy narażać całego kraju na nagły wzrost zachorowań w związku z naszą manifestacją" - dodają.

"Brać Górnicza oficjalnie odwołuje wyjazd. Nie ponosimy odpowiedzialności za osoby, które na własną rękę pojadą do Warszawy" - piszą. Zaznaczają jednak, że czekają "na plan naprawczy dla górnictwa, który ma być przestawiony przez rządzących do 10 czerwca. Mamy nadzieje, że zwróciliśmy na siebie uwagę rządzących i zdadzą sobie oni sprawę z powagi problemu polskiego przemysłu wydobywczego" - dodają. "Brać Górnicza" zapewniła jednocześnie, że nadal wspiera przedsiębiorców.

