Nowe zasady po przekroczeniu granicy. Zmiany dla pracowników transgranicznych

Medycy i osoby zatrudnione w ośrodkach pomocy społecznej po przekroczeniu polskiej granicy nie muszą przechodzić już 14-dniowej, obowiązkowej kwarantanny - wynika z nowego rozporządzenia Rady Ministrów. Co więcej, kwarantanna przestała obowiązywać pracowników pracujących w innych krajach UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- Do tej pory ograniczenia dotyczyły przede wszystkim pracowników transgranicznych sąsiadujących z Polską, czyli Niemcami, Czechami, Słowacją, Litwą, Szwecją i Danią. Teraz te ograniczenia zostały zdjęte w stosunku do wszystkich pracowników transgranicznych, którzy pracują w innych krajach Unii Europejskiej, a także Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli mówimy tu o takich krajach jak Islandia, czy Norwegia - tłumaczył Tomasz Lejman, korespondent Polsat News w Berlinie.

Lejman wskazał też, że z kwarantanny zostaną zwolnieni nie tylko medycy, ale również opiekunowie, którzy dowożą dzieci do szkół po drugiej stronie granicy. - Akurat w tym przypadku nie było takiego sformułowania w tym ostatnim rozporządzeniu. Oznaczało to, że dzieci mogły przekraczać granicę, a osoby, które dowoziły te dzieci do szkół musiały być poddawane kwarantannie - dodał reporter Polsat News.

Wzmożony ruch na granicach

Osoby przekraczające granice muszą one udokumentować funkcjonariuszom Straży Granicznej fakt przejazdu w celach zawodowych, zarobkowych, służbowych lub w celu pobierania nauki.

Rozporządzenie weszło w życie w sobotę. W związku z nowymi przepisami panuje wzmożony ruch na granicy, który swój kulminacyjny punkt może osiągnąć w najbliższą środę. Wtedy też rozpocznie się długi weekend.

Od 2 maja z kwarantanny zwolnieni są m.in. zawodowi kierowcy wykonujący międzynarodowy transport towarów. Dotyczy to zarówno kontroli granicznej, jak i - za zgodą Głównego Inspektora Sanitarnego - kontroli sanitarnej. Ci kierowcy nie podlegają również obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie po przyjeździe do Polski.

Kwarantanny nie stosuje się również wobec osób, które przekraczają granicę Polski w celu prac w gospodarstwie rolnym, które znajdują się po obu stronach granicy Polski.

W ostatnia środę przedłużono kontrolę graniczną na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją o kolejne 30 dni - od 14 maja do 12 czerwca 2020 roku. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

bas/luq/ polsatnews.pl, Polsat News