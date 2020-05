Premier chciała usiąść w kawiarni. Pracownicy lokalu się nie zgodzili

O niecodziennej sytuacji poinformował na Twitterze jeden z internautów - świadek zamieszania. "O mój boże, Jacinda Ardern właśnie próbowała wejść do Olive, ale jej nie pozwolono, bo nie ma już miejsc" - napisał.

Na tweeta odpowiedział partner pani premier, Clarke Gayford. "Muszę wziąć pełną odpowiedzialność za tę sytuację. Przegapiłem sprawę i nigdzie nie zarezerwowałem" - napisał.

I have to take responsibility for this, I didn't get organized and book anywhere. Was very nice of them to chase us down st when a spot freed up. A+ service.