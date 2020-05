Koronawirus - Raport Dnia. Sobota, 2 maja

Podsumowujemy najważniejsze informacje dnia związane z rozwojem pandemii.

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Polsce wynosi 13 375.

od początku epidemii zmarły 664 osoby

w sobotę odnotowano łącznie 270 nowych zakażeń i 13 zgonów

najmłodsza ofiara koronawirusa miała 61 lat, najstarsza 89

do tej pory wyzdrowiało 3762 osób

w kierunku koronawirusa przebadano dotąd 366 013 próbek

w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 11,3 tys. testów diagnostycznych

Otworzą granice, ale nie dla wszystkich pracowników transgranicznych

- Od poniedziałku chcemy umożliwić swobodne przekraczanie granicy pracownikom transgranicznym i osobom uczącym się za granicą. Na tym etapie z rozporządzenia zostaną wyłączeni pracownicy medyczni oraz pracownicy domów opieki, bo to wciąż grupa dużego ryzyka - powiedział w sobotę Polsat News wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

- Chcemy dopuścić ruch pracowników transgranicznych. Konsultacje ws. projektu rozporządzenia spotkały się bardzo dużym zainteresowaniem, otrzymaliśmy ponad 1200 uwag. W tej chwili dopracowujemy finalny tekst rozporządzenia - mówił Paweł Jabłoński.

Skonfiskowano setki tysięcy maseczek

Setki tysięcy maseczek ochronnych skonfiskowała w sobotę we Włoszech Gwardia Finansowa podczas kilku osobnych operacji. Maseczki te, sprowadzone z Chin, nie spełniają norm bezpieczeństwa.

Największą operację funkcjonariusze Gwardii Finansowej przeprowadzili w Rzymie, gdzie znaleźli w magazynach i punktach sprzedaży ponad pół miliona maseczek i produktów dezynfekujących bez wymaganych certyfikatów bezpieczeństwa. Zarzuty oszustw w handlu postawiono ośmiu osobom.

300 tysięcy maseczek pozbawionych certyfikatów zostało skonfiskowanych z kolei w rejonie miasta Varese w Lombardii. Sprowadziły je z Chin trzy tamtejsze firmy.

"Szczepienia nie będą obowiązkowe"

Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny w MSWiA, zapewniał w programie "Skandaliści", że po pojawieniu się szczepionki przeciw koronawirusowi nie będą one obowiązkowe, będą dobrowolne, jak te przeciwko grypie. Korwin-Mikke ocenił natomiast, że pojawi się wirus, którego nie zwalczymy. - I zginą 4 mld ludzi - przekonywał poseł.

Wykryją nosicieli koronawirusa zanim zaczną zakażać

Naukowcy pracujący dla amerykańskiego wojska stworzyli test, który poprzez badanie krwi może wykryć obecność koronawirusa już 24 godziny po infekcji. Dzięki temu możliwe stałoby się identyfikowanie chorych, którzy przenoszą wirusa na inne osoby, a sami nie wykazują jeszcze objawów. Do informacji o trwających pracach dotarł brytyjski "Guardian".

Rewolucyjne testy powstają w wyniku pracy amerykańskiej Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności (Defense Advanced Research Project Agency - DARPA), której celem są działania m.in. na wypadek wojny chemicznej. Od momentu wybuchu pandemii jej siły skierowano na walkę z koronawirusem.

Na wakacje do Grecji lub na Cypr?

Rządy Grecji i Cypru ogłosiły, że od 4 maja planują stopniowe złagodzenie ograniczeń, związanych z pandemią koronawirusa. Oba kraje chciałyby przyjąć pierwszych turystów już w lipcu.

Nie wiadomo jednak, czy im się to uda; politycy deklarują potrzebę wypracowania wspólnych rozwiązań unijnych w tym zakresie.

Nowojorczycy mają dość restrykcji. Wyszli na ulice

W mieście Nowy Jork i stolicy stanu Albany doszło w piątek do protestów przeciwko obostrzeniom zmierzającym do powstrzymania pandemii koronowirusa. Tymczasem szkoły i uczelnie stanu Nowy Jork będą zamknięte co najmniej do końca roku szkolnego - powiadomił w piątek gubernator Andrew Cuomo. Po raz pierwszy od tygodnia dobowa liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 spadła tam poniżej 300.

- Nie jestem naukowcem, naprawdę nie mogę powiedzieć, że znam dowody, ale wiem tylko, że konstytucji nie można naruszać - twierdziła jedna z organizatorek protestu, Cara Castronuova, cytowana przez dziennik "New York Post".

Tak wygląda Ramadan w Indiach

Pierwszych kilka dni ramadanu upłynęło muzułmanom w smutnej atmosferze. W Indiach obowiązuje 40-dniowa kwarantanna i mułłowie proszą o pozostanie w domach i wstrzymanie się od modlitw w meczetach oraz wieczornych biesiad w szerokim gronie.

Po raz pierwszy od powstania sipajów przeciw Brytyjczykom w 1857 r. Dżama Masdżid, główny meczet Indii, jest pusty w czasie ramadanu.

