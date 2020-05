Wiceminister potwierdza: otworzą granice, ale nie dla wszystkich pracowników transgranicznych

Wiceminister rozmawiał z reporterem Polsat News Przemysławem Białkowskim po sobotnim posiedzeniu sztabu kryzysowego w MSZ z udziałem szefa resortu Jacka Czaputowicza. Jego głównym tematem była właśnie kwestia ruchu transgranicznego. W posiedzeniu wzięli udział także wiceministrowie: Maciej Lang i Piotr Wawrzyk.

ZOBACZ: Skonfiskowano setki tysięcy maseczek bez certyfikatów bezpieczeństwa

- Chcemy dopuścić ruch pracowników transgranicznych. Konsultacje ws. projektu rozporządzenia spotkały się bardzo dużym zainteresowaniem, otrzymaliśmy ponad 1200 uwag. W tej chwili dopracowujemy finalny tekst rozporządzenia - mówił Paweł Jabłoński.

"Swobodne przekraczanie granicy"

Jak dodał, "założenie jest takie, by od początku przyszłego tygodnia, od poniedziałku umożliwić swobodne przekraczanie granicy ze wszystkim krajami strefy Schengen. - Z tego na tym etapie zostaną na razie wyłączeni pracownicy sektora usług medyczni, pracownicy sektora domów pomocy społecznej, z uwagi na to, że to grupa bardzo dużego ryzyka. Eksperci wskazują, że na to jeszcze za wcześnie - powiedział wiceszef MSZ.

By przekroczyć granicę wystarczy dokument potwierdzający, że pracuje się, prowadzi działalność zarobkową lub uczy za granicą, mierzona będzie również temperatura. - Szacuje się, że w najbliższych dniach z rozporządzenia skorzysta kilkadziesiąt tysięcy osób, być może nawet 100 tysięcy - przekazał wiceminister Jabłoński.

Kwestia pracowników medycznych była głównym przedmiotem prowadzonych do wczoraj konsultacji społecznych.

ZOBACZ: Wykryją nosicieli koronawirusa zanim zaczną zakażać. Rewolucyjne testy US Army

Wiceminister w rozmowie z Polsat News zaznaczył, że możliwe, że w godzinach szczytu czasowo zostaną otwarte dodatkowe przejścia graniczne lub zostanie zwiększona przepustowość otwartych przejść.

Bez obowiązkowej kwarantanny

W czwartek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że osoby pracujące lub uczące się tuż za granicą - pracownicy, studenci i uczniowie transgraniczni, od dnia 4 maja będą mogli wrócić do pracy i nauki; nie będą musieli przechodzić obowiązkowej, 14-dniowej kwarantanny. Nowe przepisy nie będą obowiązywać transgranicznych pracowników medycznych oraz zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej.

Premier podkreślił, że decyzję podjęto po głębokich analizach epidemiologicznych we współpracy z rządami w Berlinie i Pradze oraz po konsultacjach z samorządami.

WIDEO - Areszt za obronę konieczną? Po 3 strzałach ostrzegawczych, postrzelił napastnika Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ml/ Polsat News