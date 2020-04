Koronawirus - Raport Dnia. Wtorek, 28 kwietnia

Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce przekroczyła 12 tysięcy. Do tej pory w naszym kraju zmarło 596 osób. Minister kultury i dziedzictwa narodowego podał szczegóły kolejnego etapu odmrażania instytucji kultury. Z kolei linie lotnicze przygotowują się na wdrażanie nowych procedur sanitarnych mających zapewnić większe bezpieczeństwo przed ewentualnym zakażeniem koronawirusem.

Podsumowujemy najważniejsze informacje dnia związane z rozwojem pandemii.

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Polsce wynosi 12 218.

od początku epidemii zmarło 596 osób

poniedziałek przyniósł łącznie 270 nowych zakażeń i 34 zgonach

najmłodsza osoba miała 42, najstarsza 98

do tej pory wyzdrowiało 2655 osób

w kierunku koronawirusa przebadano dotąd 310 744 próbek

w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 12,8 tys. testów diagnostycznych

Nowe otwarcie w kulturze. Biblioteki i muzea będą częściowo odmrażane

- Jutrzejsze informacje rządu o kolejnych etapach odmrażania instytucji kultury nie będą dotyczyć teatrów, widowisk i wydarzeń, które odbywają się przy dużej publiczności. Ale biblioteki, muzea będą mogły zostać częściowo odmrażane - powiedział w "Wydarzeniach i Opiniach" wicepremier, minister kultury Piotr Gliński.

- Jesteśmy w stanie nie tylko przeprowadzić Polaków przez epidemię, walczyć z kryzysem ekonomicznym, który nadchodzi, a także spełnić swoje obowiązki demokratyczne, czyli przeprowadzić wybory - zaznaczył.

Piotr Witwicki pytał o kolejne etapy odmrażania gospodarki, o których rząd ma poinformować w środę. - Mniej więcej w takim zarysie jak przewidywaliśmy zostanie to zrealizowane, ale jutro premier poda szczegóły. Jeżeli chodzi o instytucje kultury to jutrzejsze informacje nie będą dotyczyć teatrów, widowisk, spektakli i wydarzeń, które odbywają się przy dużej publiczności. Ale biblioteki, muzea, galerie będą mogły być w pewnym zakresie i w porozumieniu odmrażane - mówił.

- Pracujemy od początku nad wsparciem dla artystów, którzy wypadli z obiegu, przestali pracować. Teraz rozstrzygany jest program "Kultura w sieci" na 80 mln zł. W ciągu dwóch tygodni ponad 12 tys. wniosków wpłynęło. Rozwiązań jest łącznie czternaście. Dzisiaj się odbyło pierwsze posiedzenie zespołu antykryzysowego ds. kultury. Będziemy to wsparcie dla kultury poprawiali - zaznaczył.

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Ministerstwo uruchamia teleporady w nocy i święta

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło zdalną teleporadę, która pozwala pacjentom na łatwy i szybki kontakt z pracownikiem medycznym za pomocą wideorozmowy, chatu lub telekonferencji. Przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, które podejrzewają u siebie COVID-19 lub są na kwarantannie, a ich stan zdrowia wyraźnie się pogorszył - poinformował we wtorek resort zdrowia.

Resort zaznaczył, że dzięki teleporadzie pacjent zyskuje dostęp do porady medycznej niezależnie od miejsca, w którym jest, a także pory dnia, ponieważ personel medyczny jest dostępny przez 24 godziny na dobę, także w niedzielę i święta. Podczas konsultacji, o ile zajdzie taka potrzeba, pacjent otrzyma e-receptę i e-zwolnienie, a w uzasadnionych przypadkach zalecenie wizyty w placówce medycznej lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Należy wypełnić formularz

Formularz teleporady dostępny jest na stronie: pacjent.gov.pl/teleporada. Należy go wypełnić, podając imię, nazwisko, wiek, PESEL, adres, mail, telefon i zaczekać na kontakt z pracownikiem medyczny. Na podany adres e-mail otrzymamy wiadomość z instrukcją, jak połączyć się z lekarzem lub pielęgniarką za pomocą komputera, laptopa lub przez telefon. Komputer lub laptop musi mieć głośniki, kamerę i mikrofon. Jeżeli nie mamy dostępu do odpowiedniego sprzętu, możemy skorzystać z telefonu.

Bez bagażu podręcznego, obowiązkowe maseczki. Koronawirus wymusza nowe zasady bezpiecznego latania

Choć transport lotniczy wciąż jest zamrożony, linie na całym świecie opracowują już nowe procedury bezpieczeństwa, jakie będą obowiązywały po wznowieniu ich działalności. Pasażerowie powinni się przygotować na duże zmiany, przynajmniej na samym początku.

Jednym z podstawowych zabiegów zwiększających bezpieczeństwo podróży ma być rozsadzanie pasażerów w taki sposób, aby był między nimi zachowany możliwie największy odstęp. To z góry zakłada, że samoloty będą zabierać mniej pasażerów. Wizz Air zamierza blokować klientom możliwość rezerwacji środkowych miejsc. Air France zapowiada z kolei, że pasażerowie będą otrzymywać przy wejściu na pokład maseczki ochronne, "gdy na rejsie będzie więcej osób".

Zgodnie z nowymi zasadami interakcje między pasażerami a obsługą mają być zminimalizowane. Ma w tym pomóc system odprawy online, na który zamierza postawić na przykład Wizz Air. Opłaty za wszelkie dodatkowe usługi również mają być uiszczane za pośrednictwem sieci. Air France rezygnuje z oferowania posiłków na trasach krajowych i europejskich, a na dłuższych trasach pasażerowie otrzymają produkty w opakowaniach. Z takiego rozwiązania korzystają też linie Emirates, które oferują posiłki w "bento boxach".

Ten przewoźnik idzie jednak dalej, ograniczając możliwość wnoszenia na pokład bagażu podręcznego. "Przedmioty dozwolone w kabinie są ograniczone do laptopa, torebki, teczki lub akcesoriów dziecięcych. Wszystkie pozostałe przedmioty powinny znaleźć się w bagażu rejestrowanym, do którego zostanie dodany limit bagażu podręcznego" - informuje Emirates.

Milion zakażonych koronawirusem w USA. Wykonano ponad 5,5 mln testów

Od początku epidemii w Stanach Zjednoczonych wykryto już ponad milion przypadków zakażenia koronawirusem - wynika z przedstawionego we wtorek bilansu Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W USA wykonano ponad 5,5 miliona testów.

Aż około 295 tys. pozytywnych wyników testów na Covid-19 odnotowano w stanie Nowy Jork. W stanie New Jersey takich wyników jest ok. 114 tys., a w Massachusetts - ok. 56,5 tys.

Władze Nowego Jorku podejrzewają, że liczba osób, które miały Covid-19 może być nawet dziesięciokrotnie wyższa z uwagi na to, iż wielu chorych nie wykazuje objawów.

WIDEO DNIA: 100-letni pan Stanisław pokonał koronawirusa

100-letni pacjent Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie wyzdrowiał z Covid-19. Pan Stanisław to były partyzant i strażak. Najstarszy ozdrowieniec w Polsce we wtorek opuścił szpital, dołączając do niewielkiej grupy stulatków wyleczonych na całym świecie z Covid-19.

