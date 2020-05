Nowojorczycy mają dość koronawirusa, samorząd zapowiada utrzymanie restrykcji

W mieście Nowy Jork i stolicy stanu Albany doszło w piątek do protestów przeciwko obostrzeniom zmierzającym do powstrzymania pandemii koronowirusa. Tymczasem szkoły i uczelnie stanu Nowy Jork będą zamknięte co najmniej do końca roku szkolnego - powiadomił w piątek gubernator Andrew Cuomo. Po raz pierwszy od tygodnia dobowa liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 spadła tam poniżej 300.