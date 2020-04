Koronawirus - Raport Dnia. Poniedziałek, 27 kwietnia

Podsumowujemy najważniejsze informacje dnia związane z rozwojem pandemii.

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Polsce wynosi 11 902

Zwolnienie z pracy mailem? Rzecznik rządu wyjaśnia

Dziennik "Rzeczpospolita" podał w poniedziałek, że projekt Tarczy Antykryzysowej 3.0 przewiduje daleko idące uprawnienia dla pracodawców w cięciu wynagrodzeń i zwalnianiu pracowników - umożliwienie pracodawcom dotkniętym kryzysem obciąć czas pracy zatrudnionych, a w konsekwencji ich wynagrodzenie (o 10 proc.) tylko na podstawie oświadczenia pracodawcy; zwalnianie nawet przez e-mail.

W rozmowie z Polsat News rzecznik rządu wyjaśniał, że decyzje zostaną podjęte we wtorek lub środę. Zwrócił uwagę, że "stanowiska pracodawców i pracowników często się wykluczają i trzeba wypracować konsensus".

- Jeżeli zapadną konkretne decyzje co do uwalniania konkretnych sektorów gospodarki, to one nadal będą funkcjonowały w określonym reżimie sanitarnym - przypomniał Müller. Projekt ma zostać przyjęty przez rząd w tym tygodniu.