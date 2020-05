"Kaczyński jest geniuszem". Michał Wiśniewski w "Skandalistach". Transmisja od g. 19:30

- Dla mnie Kaczyński jest geniuszem, tak te klocki poukładać, chłopa robotnika i inteligenta pracującego. To trzeba być geniuszem. Opozycja się nie jednoczy w związku z czym im nie zależy, żeby cokolwiek zrobić, ja tak to widzę. W związku z czym zgodnie z własnym sumieniem pójdę na wybory, jak za każdym razem - deklaruje Michał Wiśniewski.

Lider zespołu Ich Troje będzie mówił również o koronawirusie i działaniach polityków w czasie epidemii. - Polityka rządzi się swoimi prawami. Nie dajmy się zwieść temu, że zależy komukolwiek na naszym zdrowiu - przekonuje.

"Może pan siebie wsadzić, panie pośle"

W drugiej części programu rozmowa o epidemii z posłem Januszem Korwin-Mikkem i Markiem Posobkiewiczem, Głównym Inspektorem Sanitarnym w MSWiA.

Janusz Korwin-Mikke: - Tylko prywatne zakłady by sobie dały radę, gdyby nie było państwowych natychmiast powstałyby dziesiątki tysięcy respiratorów zrobionych z aparatury do pędzenia bimbru i z pompki rowerowej, ale by działały. Dlatego nie ma respiratorów, bo są wyśrubowane normy.