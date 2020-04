Koronawirus - Raport Dnia. Poniedziałek, 20 kwietnia

Podsumowujemy najważniejsze informacje dnia związane z rozwojem pandemii.

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Polsce wynosi już 9593

- od początku epidemii zmarło 380 osób

- poniedziałek przyniósł łącznie 306 nowych zakażeń i 20 zgonów

- do tej pory wyzdrowiały 1133 osoby

- najwięcej zakażeń potwierdzono dotąd w woj. mazowieckim - 2030, a najmniej w woj. lubuskim - 82

- najwięcej zgonów odnotowano na Mazowszu - 116, a jeszcze żadnego w Lubuskiem

- w kierunku koronawirusa przebadano dotąd 214 236 próbek

- w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 9,9 tys. testów diagnostycznych

ZOBACZ: Ponad 9,5 tys. zakażonych koronawirusem w Polsce. Kolejne ofiary

Budka po negocjacjach z Gowinem

W poniedziałek odbyły się negocjacje Porozumienia i Platformy Obywatelskiej o zmianach w konstytucji i możliwości przesunięcia terminu wyborów. W rozmowach wzięli udział m.in. liderzy Porozumienia Jarosław Gowin oraz PO Borys Budka, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

- Ustaliliśmy przed chwilą, że oczywistym jest, że wybory powinna przeprowadzać Państwowa Komisja Wyborcza, a nie rząd, czy Poczta Polska. To jest warunek tego, by wybory były przeprowadzone w sposób uczciwy, w sposób zgodny z konstytucją na zasadach równych, bezpośrednich, powszechnych i przede wszystkim wyborów wolnych i tajnych - mówił po spotkaniu lider PO.

ZOBACZ: Budka po negocjacjach z Gowinem: zgodziliśmy się, że wybory powinna przeprowadzić PKW, a nie rząd

We Włoszech po raz pierwszy spadła licba zakażonych

454 osoby zakażone koronawirusem zmarły w ciągu doby we Włoszech - podała w poniedziałek Obrona Cywilna. Łączny bilans zgonów wzrósł do 24114. Po raz pierwszy spadła liczba zakażonych. Jest ich 108 tys., ale to o 20 mniej niż dzień wcześniej.

- Zanotowany po raz pierwszy spadek liczby obecnie zakażonych to nadzwyczaj obiecujący sygnał - powiedział na konferencji prasowej w siedzibie Obrony Cywilnej w Rzymie Luca Richeldi z komitetu naukowego, doradzającego rządowi.

ZOBACZ: Nowy bilans z Włoch. Po raz pierwszy spadła liczba zakażonych

Szokujące dane z rynku ropy - baryłka za mniej niż dolara

Ceny ropy w USA spadły do rekordowo niskiego poziomu, poniżej 1 USD za baryłkę - poinformowała agencja Bloomberga. W 2008 r., kiedy ceny ropy były najwyższe, baryłka (159 litrów) kosztowała 148,93 USD. Cena spada, bo ropy jest tak dużo, że nie ma jej już gdzie magazynować. Na kontraktach terminowych producenci ropy skłonni są dopłacić, byle tylko pozbyć się towaru.

Podano również, że ceny kontraktów terminowych (futures) na ropę naftową w USA po raz pierwszy w historii są ujemne. Przyczynić się do tego miały zapełnione powierzchnie magazynowe - rosły obawy, że zbiorniki w Stanach Zjednoczonych nie są już w stanie pomieścić całej niewykorzystanej ropy. Ropa naftowa jest już składowana na barkach na morzu, wykorzystane są również wszystkie zbiorniki, jakie posiadają firmy.

ZOBACZ: Szokujące dane z rynku ropy. Cena baryłki spadła poniżej jednego dolara

Wideo dnia: "500 plus ważniejsze niż projekt CPK i przekop Mierzei Wiślanej"

- Może się okazać, że z powodu kryzysu pewne inwestycje opóźnią się, a środki na nie trafią w inne miejsce - przyznał prezydent Andrzej Duda w Polsat News. Zaznaczył, że priorytetem jest 500 plus. - Jeśli będę miał do wyboru, czy je wypłacimy, czy będziemy realizowali inwestycje w CPK lub przekop Mierzei Wiślanej, to powiem, że trzeba wypłacić 500 plus, bo to podstawa bytu rodziny - zapowiedział.