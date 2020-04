Koronawirus - Raport Dnia. Środa, 15 kwietnia

Podsumowujemy najważniejsze informacje dnia związane z rozwojem pandemii.

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Polsce wynosi już 7582.

- w środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 23 pacjentów; łącznie zmarło dotąd 286 osób

- w ciągu ostatniej doby przybyło 380 nowo potwierdzonych przypadków zakażeń, najwięcej z woj. mazowieckiego

- 2499 osób jest obecnie hospitalizowanych

- 145 875 osób zostało objętych kwarantanną

- 28 084 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym

- 668 osób wyzdrowiało

W ciągu doby wykonano ponad 8,1 tys. testów

Jest ostateczna wersja rozporządzenia dotyczącego obowiązku zakrywania ust i nosa

"Projekt rozporządzenia został przekazany do pilnego rozpatrzenia przez Radę Ministrów" - poinformował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Z treści rozporządzenia zniknęła informacja o konieczności zakrywania twarzy w lasach i terenach zieleni.



Projekt zakłada, że od czwartku 16 kwietnia nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki. Jak wynika z projektu rozporządzenia MZ, nakaz zakrywania ust i nosa ma obowiązywać podczas przebywania w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego.

W myśl projektu, obowiązek zakrywania nosa i ust dotyczy też środków publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdów samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie.

Plan poluzowania obostrzeń?

W czwartek rząd przedstawi szczegółowy plan dotyczący zarówno najbliższego tygodnia jak i zarysujemy kolejne propozycje dotyczące faz zmiany w obostrzeniach do połowy maja. Według nieoficjalnych informacji, jako pierwsze będą poluzowane ograniczenia dotyczące sklepów, a dzieci prawdopodobnie nie wrócą do szkół 27 kwietnia.

W poniedziałek mają zostać otwarte parki i lasy. Będzie jednak trzeba zachować dwumetrowy odstęp oraz zakrywać usta i nos.

Komisja Europejska przedstawiła warunki zniesienia ograniczeń

Komisja Europejska przedstawiła w środę strategię wyjścia z ograniczeń wprowadzonych w związku pandemią koronawirusa, w której wskazuje na warunki, jakie powinny być spełnione, by znosić restrykcje. Na razie nie zanosi się na otwarcie granic wewnątrz UE. ZOBACZ: Pierwsza dama zachęca do zrobienia maseczki w domu

14-stronicowy dokument nie zawiera żadnej daty, bo podjęcie decyzji w sprawie rozluźniania restrykcji będzie należało do władz poszczególnych krajów członkowskich. KE proponuje jednak zestaw kryteriów, o które takie decyzje powinny się opierać. Po pierwsze odnoszą się one do sytuacji epidemiologicznej, po drugie do stanu służby zdrowia i po trzecie możliwości monitorowania pandemii.

Ponad 100 tys. zakażonych we Włoszech

We Włoszech zmarło w ciągu ostatniej doby 578 osób zakażonych koronawirusem - poinformowała w środę Obrona Cywilna. Łączny bilans zmarłych od początku epidemii w lutym wzrósł tym samym do 21 645. Od wtorku liczba chorych wzrosła o około 1100, do 105 tysięcy.

Do tej pory w całym kraju potwierdzono ponad 165 tysięcy przypadków zakażeń - podano w oficjalnym biuletynie. Wyleczono już 38 tysięcy osób, w tym prawie tysiąc w ciągu ostatniego dnia.

Jedna szczepionka nie wystarczy?

Koronawirus zmutował na trzy odrębne szczepy, które dotarły w różne regiony świata - ustalili genetycy z Uniwersytetu w Cambridge. Jak informuje "Rzeczpospolita", wyniki tych badań mogą oznaczać, że patogenu możemy nie pokonać jedną szczepionką.

Wyniki badań naukowcy opublikowali w czasopiśmie "Proceedings of National Academy of Sciences". Ich treść opisuje w środę "Rzeczpospolita". "Rekonstrukcja wczesnego stadium ewolucyjnego koronawirusa, rozprzestrzeniającego się na początku pandemii w jej strefie zero, czyli chińskim mieście Wuhan, wykazuje istotne różnice w porównaniu z patogenami z Europy i Ameryki Północnej" - napisano.

99-letni weteran drugiej wojny światowej, Ermando Piveta, jest najstarszym Brazylijczykiem, który wyzdrowiał z Covid-19. "Wygrał on jeszcze jedną bitwę, tym razem z nowym koronawirusem" - ogłosiła w komunikacie brazylijska armia.

ZOBACZ: Wielka Brytania: spada dobowy bilans zgonów

Przy owacji personelu medycznego i honorach wojskowych, Piveta opuścił we wtorek szpital brazylijskich sił zbrojnych w stolicy kraju, Brasilii.

- To dla mnie większe zwycięstwo niż podczas wojny - powiedział Ermando Piveta.

