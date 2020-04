Budka po negocjacjach z Gowinem: zgodziliśmy się, że wybory powinna przeprowadzić PKW, a nie rząd

Spotkanie liderów PO z Jarosławem Gowinem, przewodniczącym Porozumienia rozpoczęło się o 13:00 w Sejmie. Według zapowiedzi politycy mieli spotkać się w sprawie projektu zmian konstytucji i przesunięcia terminu wyborów prezydenckich o dwa lata, czyli ws. projekt ourozumienia.

Zanim jednak doszło do spotkania, Budka przedstawił propozycję Koalicji Obywatelskiej, która zakłada przełożenie wyborów na maj 2021 r.

- Zaproponowałem na piśmie określone rozwiązania ws. wyborów. Proces konsultacji się rozpoczął - powiedział Budka na konferencji po spotkaniu z Gowinem. Jak wyjaśnił, rozwiązania dotyczą planu dojścia do wyborów w maju 2021 roku.

- Zgodziliśmy się co do tego, że oczywistym jest, że wybory powinna przeprowadzać Państwowa Komisja Wyborcza, a nie rząd czy Poczta Polska. To warunek tego, by wybory były przeprowadzone zgodnie z konstytucją na zasadach równych, bezpośrednich, powszechnych a przede wszystkim równych i tajnych - mówił.

Wyjaśnił, że stara się wypracować takie rozwiązania, "by można było zabezpieczyć na przyszłość takie w takich sytuacjach (epidemii) możliwość głosowania tradycyjnego i korespondencyjnego, gdyby głosowanie tradycyjne nie mogło się odbyć".

Podkreślił, że "takie wybory korespondencyjne byłyby możliwe tylko, gdy będą organizowane przez PKW. - Zaproponowany przez Sejm sposób przeprowadzenia wyborów nie gwarantuje powszechności wyborów zwłaszcza osobom, które głosują za granicą - ocenił.





Wyraził nadzieję, że "uda się wypracować takie rozwiązania, które pozwolą na wybory w maju 2021 roku."

- Są różnice. Jedna z najważniejszych jest taka, że jedynym projektem, który leży na stole jest projekt Porozumienia: czyli wydłużenie kadencji o dwa lata - przekonywał Gowin, który rozpoczął konferencję tuż po politykach Koalicji Obywatelskiej.

- Propozycje KO poddamy analizie prawnej, bo mamy wątpliwości, czy są one zgodne z konstytucją. Mamy też dużo większe wątpliwości, co do tego, czy mają one szanse przejść w Senacie, mocno podzielonym. Już wiemy, że Lewica ten projekt wstępnie odrzuca - przekazał lider Porozumienia.

Dodał, że będą kolejne spotkania polityków.

