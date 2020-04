Koronawirus - Raport Dnia. Sobota, 18 kwietnia

- Jeśli chodzi o kwestię współpracy polsko-amerykańskiej w dobie epidemii, to dotyczyła ona współpracy instytutów badawczych polskich i amerykańskich ws. badań nad szczepionką i lekiem na koronawirusa. Tutaj jest deklaracja otwartości ze strony amerykańskiej - przekazał Szczerski.

Dodał, że rozmawiano też o "nowoczesnych, szybkich testach na korona, które Polska chce pozyskać od USA, również w tej kwestii jest otwartość".

Nie będzie powrotu do szkoły przed wakacjami?

Być może nie będzie powrotu do szkół przed wakacjami, teraz nie jesteśmy w stanie stwierdzić tego na 100 procent – powiedział minister edukacji Dariusz Piontkowski. Jego zdaniem, najważniejsze zdanie w tej sprawie mają minister zdrowia i główny inspektor sanitarny. Jak dodał, na decyzje polskiego rządu nie wpłyną niemieckie postanowienia, że dzieci wrócą do szkół z początkiem maja.

Piontkowski był pytany m.in. o to, jak sobie wyobraża powrót do szkoły w sytuacji, gdy – jak zapowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski – będziemy musieli żyć z koronawirusem przez rok, a nawet dwa.

- Nie wiemy, na jakim etapie zagrożenia epidemicznego będziemy. Być może dużą część rygorów, która obowiązuje w tej chwili, będziemy musieli stosować przez dłuższy czas. Z drugiej strony może pojawić się możliwość powrotu do szkoły. Jeśli okazałoby się, że jest to możliwe w czerwcu, to tym bardziej we wrześniu – stwierdził w wywiadzie dla Interii.

Szybkie testy na koronawirusa w Polsce

Do Polski po raz pierwszy dotarły tzw. szybkie testy na obecność koronawirusa, które można wykonywać w ciągu 15 minut - poinformował w sobotę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że tzw. szybkie testy w pierwszej kolejności trafią m.in. do pracowników służby zdrowia.

- To testy wykrywające antygeny. Trwałość i szybkość badania jest dużo większa. Trwa ok. 15 minut. Jest ich obecnie ok. 27 tysięcy - mówił w programie "Gość Wydarzeń" Wojciech Andrusiewicz, rzeczniki Ministerstwa Zdrowia.

"Wprowadził nadmierne ograniczenia". Brazylijski minister zdrowia zdymisjonowany

Konflikt między prezydentem Brazylii Jairem Bolsonaro a szefem resortu zdrowia Luizem Mandettą zakończył się dymisją ministra. Bolsonaro oskarżał Mandettę o "zabijanie złotej kury, jaką jest brazylijska gospodarka" poprzez wprowadzanie w związku z Covid-19 "nadmiernych ograniczeń".

Prezydent wielokrotnie obwiniał go o stosowanie metod walki z epidemią, które "są gorsze, niż ona sama, ponieważ rujnują gospodarkę".

Mandetta opuścił swe stanowisko w chwili gdy - według piątkowego komunikatu ministerstwa zdrowia - liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa w Brazylii doszła prawie do dwóch tysięcy, a zachorowało dotąd 30 425 osób. Nowym ministrem zdrowia został lekarz-onkolog Nelson Teich.

Lady Gaga, Andrea Bocell, Stevie Wnd i Elton John - to tylko część światowej sławy gwiazd, które wystąpią w specjalnym koncercie "One World: Together At Home", który rozpoczął się w sobotę o 20:00. Muzycy grają i śpiewają w swoich domach. Dochód ze zbiórki zostanie przekazany na walkę z koronawirusem.

One World: Together At Home to pomysł ubiegłorocznej zdobywczyni Oscara Lady Gagi i organizacji Global Citizen. Do tej pory udało im się zebrać 35 mln dol. na rzecz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Pieniądze będą przeznaczone na środki ochrony dla służby zdrowia i testy.