Koronawirus - Raport Dnia. Piątek, 17 kwietnia

- w kierunku koronawirusa przebadano dotąd 179 654 próbki

- w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 10,5 tys. testów diagnostycznych

Wybory - tradycyjne i bezpieczne - najwcześniej za dwa lata

- Moje rekomendacje są bardzo jasne. Uważam, że wybory w tej tradycyjnej formie mogą odbyć się za dwa lata, kiedy będziemy bezpieczni - powiedział w "Gościu Wydarzeń" Łukasz Szumowski. Minister zdrowia podkreślił, że "wybory korespondencyjne są znacznie bezpieczniejsze".

Wcześniej na konferencji prasowej minister mówił, że epidemia koronawirusa będzie nam towarzyszyła przez najbliższe miesiące, prawdopodobnie do półtora roku, dopóki nie pojawi się szczepionka. Poinformował też, że przedstawił już swoje rekomendacje dotyczące wyborów prezydenckich premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

- Moje rekomendacje przeprowadzenia wyborów prezydenckich w tej tradycyjnej formie, gdzie wszyscy idziemy do urn, spotykamy się w lokalach wyborczych: są (wybory - red.) możliwe najwcześniej w sposób bezpieczny za dwa lata. I taka jest moja rekomendacja - powiedział Szumowski.

Dodał, że "jeżeli ugrupowania polityczne nie zgodzą się na taką formułę, takie rozwiązanie, wtedy jedyną formą bezpieczną przeprowadzenia wyborów prezydenckich są wybory korespondencyjne".

Przewidziano w niej m.in., że ARP zaoferuje przedsiębiorcom różne instrumenty wspierające bieżącą płynność finansową. Kapitał ma być kierowany przede wszystkim do sektora transportowego. Pomoc ma polegać również na udzielaniu pożyczek płynnościowych umożliwiających wsparcie bieżącego funkcjonowania firm z 15 miesięczną karencją w spłacie.

Ustawa zakłada ponadto zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Będą mogły je dostać podmioty, które nie zatrudniają pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikrofirma będzie musiała prowadzić działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Nowe prawo rozszerza też krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych "wakacji składkowych" o firmy zatrudniające do 49 osób. Zastrzeżono, że firmy zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników.

Ponadto ustawa umożliwia uruchomienie tzw. tarczy finansowej, pozwalając na przykład Polskiemu Funduszowi Rozwoju emitować obligacje.

Zgodnie z ustawą przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności składkowych, nie są przychodem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Podobnie, przychodem takim nie będzie także kwota umorzonej pożyczki stanowiącej wsparcie.

Ustawa daje Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Polskiemu Funduszowi Rozwoju dostęp do danych zewidencjonowanych na koncie płatnika składek i koncie ubezpieczonego, co w istotny sposób ma ułatwić tym instytucjom realizację ustawowych zadań związanych ze skutkami epidemii wywołanej COVID-19.

Wracają obowiązkowe szczepienia dla dzieci

Od 18 kwietnia wznawiamy obowiązkowe szczepienia - poinformował w piątek rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że chodzi m.in. o szczepienie dzieci po porodzie, dzieci do 24. miesiąca życia oraz wskazał na dodatkowe zalecenia o szczepieniu, np. przeciwko pneumokokom i grypie.

- Wspólnie z konsultantami epidemiologii, neonatologii, medycyny rodzinnej, stwierdziliśmy, że należy już rozpocząć z powrotem proces bieżących szczepień ochronnych - oświadczył rzecznik resortu zdrowia podczas konferencji prasowej. Dodał, że szczegółowe informacje są zawarte w zaleceniu opublikowanym w piątek na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia (Komunikat w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19), które zacznie obowiązywać od soboty 18 kwietnia.

Księżniczka zaczęła pracę w szpitalu, by pomóc w walce z epidemią

Szwedzka księżniczka Zofia przeszła trzydniowy kurs medyczny i rozpoczęła wolontariat w szpitalu w Sztokholmie. Będzie m.in. odkażać sprzęt, pracować w kuchni i czyścić pomieszczenia w budynku. Nie będzie mieć bezpośredniego kontaktu z zakażonymi koronawirusem.