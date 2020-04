"To nie są domy opieki społecznej, to domy zagłady"

- 200 tys osób starszych, chorych, niepełnosprawnych skazywanych jest poprzez zaniechania rządu, tak naprawdę, na powolną śmierć. Zostali pozbawieni opieki i części praw obywatelskich. (...) To nie są teraz domy opieki społecznej, to domy zagłady - mówiła we wtorek na konferencji prasowej Barbara Nowacka (KO).

- PiS tyle mówi, że chce przestrzegać konstytucji, a my ich oskarżamy o działania antykonstytucyjne, bo czym innym jest zostawianie obywatelek i obywateli absolutnie samym sobie, wykluczanie ich poza nawias życia społecznego? (...) To dyskryminacja ze względu na wiek i niepełnosprawność. To nie są domy opieki społecznej, to są domy zagłady, w których, za zgodą rządzących, ludzie zarażeni koronawirusem mają umierać, bo kazano im zamknąć te domy, bo nie przyjeżdża pomoc medyczna, bo udajemy, że nie ma problemu - podkreśliła Nowacka, odnosząc się do sytuacji w placówkach opieki społecznej.

W naszym kraju działają 824 domy pomocy społecznej oferujące miejsca dla 80,8 tys. osób. Właśnie tam, gdzie przebywają osoby z tzw. grupy ryzyka również pojawił się koronawirus.

"To rząd wraz z wojewodami powinien zabezpieczyć personel i pensjonariuszy"

- Mamy do czynienia z sytuacją całkowicie niedopuszczalną. (...) Iwona Michałek, wiceminister RPiPS apeluje o przekazywanie domom pomocy społecznej maseczek, fartuchów, rękawiczek i płynów dezynfekujących, gdyż "ich bezbronnym mieszkańcom są szczególnie potrzebne". Ona apeluje, a to ona wraz z wojewodami powinni zapewnić działania mające na celu zabezpieczenie personalu i pensjonariuszy - dodał Michał Szczerba. (PO).

Dwie osoby zmarły

Kilkadziesiąt osób z personelu i podopiecznych zakażonych koronawirusem jest w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy. Jak poinformował w niedzielę starosta opoczyński Marcin Baranowski, zmarło tam dwóch mężczyzn w wieku 78 i 82 lat.

- Otrzymaliśmy już wszystkie wyniki spośród 131 wymazów. Łączna liczba zakażeń w DPS w Drzewicy to 64 osoby. Zakażonych jest 37 mieszkańców domu i 25 osób z personelu - przekazał starosta opoczyński.

Zapewnił, że żaden z podopiecznych domu pomocy, w którym przebywają osoby starsze i schorowane, nie zostanie bez wsparcia i należytej opieki.

W poniedziałek sztab kryzysowy w porozumieniu z sanepidem zdecydował, że nie będzie ewakuacji chorych i personelu - poinformowała na antenie Radia Łódź wicestarosta opoczyński Maria Barbara Chomicz. Zdecydowano jednak o oddzieleniu zakażonych koronwirusem od pozostałych pensjonariuszy.

- 25 osób z personelu ma pozytywny wynik testu, w związku z czym pozostają w swoich domach. Cała obsługa kuchni jest zdrowa i pracuje w oddzielnym budynku. Duża część administracji jest zdrowa. Mieszkańcami DPS opiekuje się bezpośrednio sześć osób, a w sumie na miejscu jest dziewięciu pracowników - dodała.

Wirus w kolejnych ośrodkach



Koronawirus pojawia się w kolejnych Domach Pomocy Społecznej. W Gorzycach (woj. śląskie) 21 pracowników DPS im. Papieża Jana Pawła II zostało odizolowanych od mieszkańców i reszty kadry tej placówki po tym, jak okazało się, że jeden z mieszkańców ma koronawirusa. Czekają tam na wyniki badań.

W wielkopolskim Pleszewie 166 osób z DPS zostało poddanych kwarantannie po tym, jak u pielęgniarki, która pracuje w DPS wykryto kornawirusa.

W sobotę informowaliśmy też o dramatycznej sytuacji w DPS w Tomczycach w pow. grójeckim (woj. mazowieckie), gdzie zakażonych jest 9 osób z personelu i 60 pensjonariuszy.

