Są ze sobą od 52 lat, oboje trafili do szpitala. Wyjątkowe zdjęcie w wyjątkowych czasach

We Włoszech do tej pory odnotowano prawie 160 tys. przypadków zakażenia koronawirusem. Jedną z osób, która zachorowała na zapalenie płuc spowodowane SARS-CoV-2 jest Giorgio. Mężczyzna trafił 17 marca do szpitala w Cremonie (Lombardia).

ZOBACZ: Włochy: spada dzienna liczba zgonów. Ostatniej doby zmarło 570 osób z Covid-19

- Podczas pobytu nawiązaliśmy piękną więź z Giorgio. Jest on jedną z tych osób, do których nie można się nie przywiązać. Nigdy nie narzekał, zawsze dziękował. Pewnego dnia wyznał nam, że jest smutny, ponieważ nie może wrócić do domu do swojej żony Rosy - opowiadała lekarka Manuela Denti.

Wzruszające spotkanie

Kilka dni po Giorgio do tego samego szpitala, ale na oddział chirurgiczny, trafiła Rosa. Kiedy stan zdrowia obojga się poprawił lekarze postanowili zorganizować małżonkom spotkanie-niespodziankę.

Wzruszające zdjęcie, na którym małżonkowie się przytulają, trafiło do sieci.

- To było jedno z tych niezapomnianych spotkań. Żadnemu z nas nie udało się powstrzymać łez. Długi uścisk, słodkie słowa, kilka minut czułości i wzajemne życzenia zdrowia - relacjonuje dr Denti.



Lekarze żałują, że nie udało się ich umieścić na jednym oddziale, ale było to niemożliwe.

Teraz małżonkowie dochodzą do zdrowia. I tęsknią... za pozostawionym w domu psem Willy'm, który jest z nim od 17 lat.

pgo/grz/ cremonaoggi.it