Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Gubernator stanu Nowy Jork, gdzie zakażonych koronawirusem jest ponad 92 tys. osób, z czego zmarło 2373, zaapelował w czwartek do szpitali, by nie przetrzymywały niewykorzystywanego sprzętu medycznego i przekazywały go do centralnego magazynu, skąd będzie dalej dystrybuowany.

Fot. PAP/EPA/JUSTIN LANE