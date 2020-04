Przeżył epidemię "hiszpanki" i II wojnę światową. 104-latek pokonał koronawirusa

Bill Lapschies był wśród 15 mieszkańców domu opieki weterana w Lebanon w stanie Portland, u których wykryto koronawirusa. Mężczyzna nie miał poważnych objawów, a po ponad 20 dniach wyzdrowiał. Jego rodzina podejrzewa, że może być najstarszą osobą na świecie, która pokonała Covid-19.

Recover from COVID-19 ☑️

Turn 104 years old ☑️

Celebrate with a social-distancing party ☑️



See the sweet birthday bash for Bill Lapschies outside the Lebanon veterans' homehttps://t.co/sBhvtaQdxt pic.twitter.com/kdkzwAzH2q — Hannah Ray Lambert (@TheHannahRay) April 1, 2020

William “Bill” Lapschies was one of the first two residents to test positive for the disease at the Edward C. Allworth Veterans’ Home. https://t.co/6sGNRSdj1u — WDTN (@WDTN) April 2, 2020

Lapschies urodził się w 1916 roku, na dwa lata przed pandemią grypy hiszpanki, która spowodowała łącznie śmierć ponad 50 mln osób. Podczas drugiej wojny światowej służył w amerykańskim wojsku na Aleutach.

ZOBACZ: Włochy: 101-latek wyleczony z COVID-19

Weteran w środę świętował wraz z rodziną swój powrót do zdrowia łącząc to z obchodami swoich 104. urodzin. Jego najbliżsi z prezentami oraz ciastem przyjechali do niego do domu weterana. Mimo radości zachowywano od siebie wymaganą w czasach epidemii bezpieczną odległość.

