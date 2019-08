"Aktywność w całym kraju" vs "kampania za pieniądze podatników". Spór o o wizyty premiera na Śląsku

Choć kampania wyborczej jeszcze nie ma, premier Morawiecki wyjątkowo często pojawia się na Śląsku, skąd ma startować - zauważają politycy opozycji. Ja dodają, to "kampania za pieniądze podatników", bowiem za wyjazdy premiera płaci nie komitet wyborczy, a państwo. - Premier ma stałą aktywność na terenie całego kraju. Jest wiele miejscowości, w których był równie często - odpowiada rzecznik rządu.

Mateusz Morawiecki otworzy listę kandydatów PiS w jesiennych wyborach do Sejmu w okręgu katowickim, co 13 lipca ogłosił prezes tej partii Jarosław Kaczyński. Decyzja kierownictwa partii rządzącej była niespodzianką o tyle, że premier nie miał dotychczas wiele wspólnego ze Śląskiem. Szef rządu pochodzi bowiem z Wrocławia, a mieszka w Warszawie.

Jego kontrkandydatem z Koalicji Obywatelskiej będzie były minister sprawiedliwości Borys Budka. Poseł PO-KO zwrócił uwagę na fakt, że Morawiecki w ostatnim czasie wyjątkowo często pojawia się na Śląsku, choć kampanii wyborczej oficjalnie jeszcze nie ma.

- Zaczęło się od Święta Policji w Katowicach. Premier przyjechał, żeby móc rozdawać baloniki - powiedział Budka w rozmowie z polsatnews.pl.

Z Błaszczykowskim i najdłużej żyjącą obywatelką Polski

Po Święcie Policji premier jeszcze kilkukrotnie w ciągu ostatnich trzech tygodni pojawiał się na Śląsku. 22 lipca zapowiadał dofinansowanie budowy boiska w Truskolasach - rodzinnej miejscowości piłkarza Jakuba Błaszczykowskiego. Tego samego dnia w gliwickich Zakładach Mechanicznych Bumar-Łabędy Morawiecki mówił o "milowym kroku do odbudowy potencjału polskiej armii" podczas podpisania umowy na remont czołgów T-72. Wraz z nim był wtedy minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Na początku sierpnia premier odwiedził Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu, odwiedził mieszkającą w Gliwicach 113-letnią Teklę Juniewicz, najdłużej żyjącą obywatelkę Polski, a także wziął udział w otwarciu fragmentu autostrady A1 od Pyrzowic pod Częstochowę.

Na mecie Tour de Pologne

Premier pojawił się także na spotkaniu z mieszkańcami gminy Bojszów, gdzie odbywał się piknik rodzinny pod hasłem: "Dobry czas dla Polski". To tam powiedział, że obecna władza "stawia przede wszystkim nacisk na rodzinę" i na to, "żeby była praca, płaca jak najlepsza, żeby europejskość oznaczała nie jakieś fanaberie ideologiczne, tylko żeby europejskość to była europejska płaca".

W niedzielę szef rządu był z kolei na mecie II etapu Tour de Pologne w Katowicach, a w poniedziałek, wraz z ministrem sportu Witoldem Bańką, otwierał nową halę w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Tychach i obiecał 12,5 mln zł na kilka obiektów sportowych na Śląsku.

Ponadto z początkiem lipca w Katowicach odbyła się konwencja programowa PiS i Zjednoczonej Prawicy pt. "Myśląc Polska". Także tam zaplanowano tegoroczną defiladę wojskową z okazji Święta Wojska Polskiego (15 sierpnia), którą do tej pory zwyczajowo organizowano w Warszawie.

"Padają rządowe obietnice"

Politycy PO-KO ze Śląska podkreślają, że wyjazdy premiera w ich region to "kampania wyborcza za pieniądze podatników". - To są wyjazdy rządowe, padają tam rządowe obietnice - podkreśla Monika Rosa, "czwórka" katowickiej listy Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu.

Także i Borys Budka zwraca uwagę na fakt, że kampania wyborcza jeszcze się formalnie nie rozpoczęła. Poseł PO-KO zapowiada, że będzie pytał o finansowanie wyjazdów Morawieckiego. Kampania wyborcza musi być bowiem opłacana z budżetu komitetu.

Jak dodaje, w ostatnim czasie pojawił się nawet wywiad z Morawieckim w "Gazecie Parkowej" Parku Śląskiego.

"Województwu odebrano 39 mln zł"

Rosa zauważa jednak, że sprawa startu Morawieckiego ze Śląska wydaje jej się "zupełnie niezrozumiała". - Premier nie zachęcił swoich towarzyszy, żeby wprowadzić język śląski jako język regionalny. Odebrano ponadto 39 mln zł subwencji województwu śląskiemu. Jest też kwestia braku inwestycji w transformację energetyczną i w ogóle braku myślenia o tym - dodaje.

Na zarzuty opozycji odpowiada rzecznik rządu Piotr Müller.

- Premier premier ma stałą aktywność na terenie całego kraju. Jest wiele miejscowości, w których był równie często co w Katowicach - podkreśla.

Według informacji na stronie Kancelarii Premiera, w sobotę Morawiecki pojawił się w Rybakach (woj. warmińsko-mazurskie), gdzie przemawiał z okazji Zlotu 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Natomiast 28 lipca odwiedził gminę Sierakowice (woj. pomorskie), która cieszy się największym w Polsce przyrostem naturalnym, a 26 lipca - zakłady Toyoty w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie). Pozostałe służbowe wyjazdy szefa rządu w ostatnim czasie dotyczyły Śląska.

