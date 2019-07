Morawiecki w Gliwicach: to kolejny milowy krok do odbudowy potencjału polskiej armii

Mamy do czynienia z kolejnym milowym krokiem do odbudowy potencjału polskiej armii - mówił w poniedziałek w Gliwicach premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości podpisania umowy na remont czołgów T-72.

Szef rządu wraz z ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem odwiedzili w poniedziałek Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy, gdzie biorą udział w uroczystości podpisania umowy na remont czołgów T-72.

- Drodzy pracownicy, to przede wszystkim ogromna radość, że udało się dopiąć tę umowę, która daje możliwość rozwijania naszych umiejętności i utrzymania miejsc pracy tutaj w Gliwicach dla ponad tysiąca pracowników, kooperantów, dla firm które współpracują z Zakładami Mechanicznymi Bumar-Łabędy - mówił Morawiecki.

- Dla nas to niezwykle ważny moment, że nasz możliwości operacyjne, napraw i modernizacji czołgu T-72 dadzą możliwość utrzymania miejsc pracy i rozwijania kompetencji w tym bardzo ważnym obszarze obronny na najbliższe kilka lat - dodał.

Potencjał polskiej armii

Szef rządu dziękował też szefowi MON za "ogromne zrozumienie, które ma dla rozwoju wojsk pancernych, dla modernizacji naszej armii". "To wspaniałe dzieło i znakomita współpraca z panem ministrem, która na pewno stanowi bardzo dobrą podstawę dla budowy silnej polskiej armii" - oświadczył.

- Ten wielki kontrakt, na blisko 2 mld zł, który na najbliższe sześć lat daje miejsca pracy, ale też pozwala budować specjalizacje, budować kompetencje pomiędzy pracownikami zakładów, ale także we współpracy z naszymi ośrodkami akademickimi, naukowymi z naszą armią; pozwala wierzyć w to, że wchodząc powoli w trzecią dekadę XXI wieku nasza armia rzeczywiście będzie coraz lepiej uzbrojona, coraz bardziej zdolna do samodzielnej, ale w ramach oczywiście naszego Sojuszu Północnoatlantyckiego, obrony naszego terytorium - mówił premier.

- Mamy do czynienia z kolejnym milowym krokiem do odbudowy potencjału polskiej armii - podkreślał Morawiecki.

las/ PAP