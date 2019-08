Kilkudziesięciu harcerzy zasłabło w czasie apelu z premierem Morawieckim

Według organizatorów zlotu w Rybakach, jest to największe harcerskie spotkanie w ramach świętowania jubileuszu istnienia ZHR.

Dziesiątki omdleń harcerzy i harcerek

- Na ten moment mamy potwierdzone około 60 omdleń - powiedziała Polsat News rzeczniczka ZHR podharcmistrz Barbara Sobieska.

Z wyjaśnień organizatorów wynika, że w ciągu dnia była zmienna pogoda, harcerze stali m.in. w słońcu.

- Wszystkie osoby, które doznały omdlenia, to osoby, które są w stanie bardzo dobrym na ten moment, odpoczywają - powiedziała phm. Sobieska.

W rozmowie z Polsat News rzeczniczka dodała, że zlot ma dobre zabezpieczenie medyczne, m.in. jest tam wielu lekarzy, którzy natychmiast udzielali pomocy.

- Na terenie zlotu znajdują się liczni ratownicy medyczni, 90 lekarzy - powiedziała Sobieska.

Jej zdaniem liczba około 60 zasłabnięć podczas jubileuszowego apelu była stosunkowo niewielka.

- Na 6 tys. uczestników to raczej niewielka liczba. Nie potwierdzam liczby (dwustu osób, które zasłabły - red.), została ona podana przez strażaków - powiedziała.

Według Sobieskiej przyczyn należy szukać w zmęczeniu i trudnych warunkach pogodowych.

- Najprawdopodobniej jest to wynik zmęczenia wynikającego z podróży i bardzo zmieniającej się pogody. Są duże różnice temperatur, podczas apelu harcerze stali - dodała Sobieska.

W obozie - zbudowanym w otoczonym lasami ośrodku warmińskiego Caritasu nad jeziorem Łańskim - kwateruje ok. 6 tys. harcerek i harcerzy z kraju i zagranicy. Najmłodszy uczestnik ma dwa miesiące, bo oprócz członków ZHR przyjechały na zlot także rodziny związane z Kołami Przyjaciół Harcerstwa.

Morawiecki: Polska - drogowskazem

- Niech Polska będzie dla was najważniejszym drogowskazem - mówił harcerzom premier Mateusz Morawiecki, który w sobotę w Rybakach na Warmii wziął udział w apelu inaugurującym Zlot 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Szef rządu, zwracając się do uczestników jubileuszowego zlotu, podkreślał, że to od postawy młodych ludzi zależy przyszłość Polski.

Jak mówił, jest przekonany, że wszyscy obecni w tym miejscu chcą, by Rzeczpospolita rosła w siłę, żeby dzieci i młodzież wychowywały się w duchu patriotyzmu i wiary w przyszłość.

- Dlatego na waszych barkach spoczywa to pytanie "Quo vadis Poloniae". I od odpowiedzi, której udzielicie, będzie zależał XXI wiek, a może i nasze dalsze dzieje w przyszłości - zaznaczył.

- Każdego dnia musimy potwierdzać druhny i druhowie, że idziemy właściwą drogą, która we współczesnym świecie wymaga wielkiej odwagi, dyscypliny i sprawności, ale najbardziej wiedzy, kompetencji, nauki. To jest ten kierunek, który będzie wytyczał szlak zwycięskich narodów i państw w rywalizacji pokojowej - mówił.

Premier zapewnił harcerzy, że widzi ich działania, docenia je, cieszy się z nich. - Polska jest z nich dumna. Niech więc Polska będzie dla was najważniejszym drogowskazem. Niech wasze życie będzie drogą budowy silnej, wspólnotowej, solidarnej, wspaniałej, szczęśliwej Rzeczypospolitej - podkreślił.

Morawiecki dziękował harcerzom za ideały, którymi się kierują, Jak dodał, wie doskonale, że dla Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej nasza ojczyzna to nie jest rzecz pospolita. - To jest rzecz wyjątkowa, to nasza matka, którą kochamy nad życie - zaznaczył.

Po apelu otwierającym zlot premier zwiedził obóz harcerski i rozmawiał z uczestnikami. Spotkanie zakończyło wspólne ognisko, które premier rozpalił wraz z harcerzami.

Tysiąc namiotów, 6 tys. harcerzy

Aby przygotować tzw. gniazda, tj. podobozy dla wszystkich uczestników rozbito ponad tysiąc namiotów, a do tzw. kwaterki, czyli przygotowania infrastruktury obozu wykorzystano 60 tys. gwoździ i blisko 10 tys. żerdzi.

Jubileuszowy zlot potrwa do 11 sierpnia. W najbliższą niedzielę uczestnicy będą pielgrzymować do Sanktuarium Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej, a w kolejnych dniach mają m.in. wziąć udział w grze miejskiej w Olsztynie, Jubileuszowych Igrzyskach Sportowych ZHR, licznych warsztatach, zabawach, koncertach turniejach stopni harcerskich i zdobywaniu nowych sprawności.

Honorowy patronat nad zlotem objęli Prezydent RP Andrzej Duda i Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to druga co do wielkości (po ZHP) organizacja harcerska w Polsce. Skupia 17,5 tys. członków. Powstał 12 lutego 1989 r. w Warszawie. Organizacja odwołuje się do tradycji skautingu i harcerstwa polskiego, kontynuuje zasady programowe Związku Harcerstwa Polskiego z lat 1918-1939, prowadzi wychowanie w duchu chrześcijańskim.

hlk/pgo/ PAP, Polsat News