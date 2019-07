Kaczyński ze Schetyną, Morawiecki kontra Budka. Starcia na szczytach list wyborczych

W okręgu podwarszawskim minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zmierzy się natomiast z "jedynką" PO - rzecznikiem tej partii Janem Grabcem. W Wałbrzychu były wiceszef MON i obecny szef kancelarii premiera Michał Dworczyk będzie konkurował z b. szefem MON Tomaszem Siemoniakiem.

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński zmierzy się w okręgu łódzkim z dziennikarzem sportowym Tomaszem Zimochem. W Krakowie natomiast b. wiceszef MSZ w rządzie Jarosława Kaczyńskiego Paweł Kowal zmierzy się z posłanką PiS Małgorzatą Wassermann.

14 sierpnia koalicja domknie listy do Senatu

Była minister pracy i polityki społecznej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, posłanka PO Joanna Kluzik-Rostkowska będzie konkurować w Radomiu z szefem gabinetu politycznego premiera Mateusza Morawieckiego Markiem Suskim.

W Rzeszowie wieloletni prezydent tego miasta (od 2002 r.), były działacz SLD Tadeusz Ferenc startujący z listy KO zmierzy się z szefem komitetu wykonawczego PiS Krzysztofem Sobolewskim.

Obecny wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker będzie natomiast konkurować z posłem PO Sławomirem Nitrasem w okręgu koszalińskim.

Obie partie kończą już prace nad kształtem kompletnych list wyborczych. Lider PO Grzegorz Schetyna zapowiedział we wtorek, że 14 sierpnia Koalicja Obywatelska, w skład której weszła m.in. Inicjatywa Polska i Zieloni, będzie domykać listy do Senatu, a 17 sierpnia zostanie zaakceptowana cała konstrukcja list. PiS natomiast kontynuuje we wtorek rozmowy podczas kolejnego posiedzenia komitetu politycznego, który - jak zapowiedział szef klubu PiS - ma zaakceptować pełne listy kandydatów w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

