Morawiecki: Mapa Inwestycji jest raportem składanym Polakom przez rząd

- Mapa Inwestycji to swojego rodzaju raport składany obywatelom przez rząd - powiedział w piątek w Zabrzu premier Mateusz Morawiecki. Zaapelował, by Polacy sprawdzili tam inwestycje, które były dokonywane w ich gminach i powiatach.

- Zapraszamy obywateli, żeby zobaczyli, co rząd zrobił, żeby mogli obserwować rzeczywiste zmiany i inwestycje - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki podczas prezentacji w Zabrzu rządowej interaktywnej strony internetowej "Mapa Inwestycji".

- Często mówi się w kontekście różnych programów i też technologii która nas otacza, że wszyscy jesteśmy obserwowani. Mówi się o "Wielkim Bracie", tymczasem Mapa Inwestycji to jest ruch w drugą stronę. To my zapraszamy obywateli i żeby popatrzyli na to, co rząd zrobił, żeby mogli zaobserwować rzeczywiste zmiany, rzeczywiste inwestycje na bardzo wielu polach - powiedział premier.

Dodał, że na Mapie uwzględniono m.in. inwestycje społeczne, gospodarcze, biznesowe, te które służyły zmniejszaniu bezrobocia i zwiększaniu komfortu życia mieszkańców.

- Inwestycje infrastrukturalne, medyczne, środowiskowe, związane z naszą kulturą, z dziedzictwem narodowym, ale również z takimi przyziemnymi, bardzo potrzebnymi do życia każdego obywatela funkcjami - wszystko to pokazujemy na Mapie Inwestycji - mówił premier.

"Każdy będzie mógł zobaczyć inwestycje w swojej gminie"

- Ta interaktywna mapa, która jest dostępna dla każdego obywatela na stronach internetowych, jest w bardzo logicznym podziale skonstruowana, w podziale na gminy, na powiaty, na województwa. Każdy będzie mógł zobaczyć swoją gminę - co zostało tam zrobione - dodał.

Premier zachęcił jednocześnie wszystkich obywateli, żeby nie tylko sprawdzali rządowe inwestycje na stronie internetowej, ale także żeby pokazywali "białe plamy".

- Jeżeli są gdzieś jakieś potrzeby inwestycyjne, co do których w kolejnych latach powinniśmy się skoncentrować. (...) Chcemy poddać się pod ocenę wszystkich obywateli - powiedział premier.

"Pokazujemy swoją niezależność w rozwoju gospodarczym"

- Coraz bardziej w naszym rozwoju gospodarczym pokazujemy, że jesteśmy niezależni od środków zewnętrznych - powiedział.

Jak dodał, wartość inwestycji zamieszczonych na Mapie Inwestycji resortu cyfryzacji to ponad 560 miliardów złotych.

- Chcę z dumą podkreślić, że ok. 450 miliardów złotych zaangażowanych w te inwestycje, to są środki z budżetu krajowego, z budżetu państwa polskiego, z jednostek finansowanych w tak zwanym sektorze finansów publicznych - powiedział Morawiecki. Zaznaczył, że około 20 proc. to środki unijne.

- Coraz bardziej w naszym rozwoju gospodarczym pokazujemy, że jesteśmy niezależni od pewnych trendów ogólnoświatowych i od środków zewnętrznych - powiedział premier. I jak dodał, "to duże osiągnięcie".

ac/ PAP